Wachau jetzt „unter Strom“

In der Domäne Wachau setzt man seit Jahren Schritte hin zu einer ökologischen und emissionsfreien Produktion. Mit der ersten Schnellladestation für E-Autos in der Wachau hat das Weingut nun einen weiteren Mosaikstein in sein Konzept eingefügt.

Neben der E-Bike-Ladestation nun auch eine E-Tankstelle zu installieren, war laut Domäne-Geschäftsführer Roman Horvath „die logische Konsequenz unseres Nachhaltigkeitskonzepts und eine adäquate Reaktion auf die Zeichen der Zeit“. Die von der EVN installierte Tankstelle hat zwei DC-Ladepunkte, an denen jeweils bis zu 75 kW getankt werden können. Der Strom dafür stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Der Ladevorgang für einhundert Kilometer Reichweite dauert nur 15 Minuten – Zeit, die man sich in der Vinothek der Domäne Wachau vertreiben kann. EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz ist sicher: „Der stetige Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger Baustein, um elektromobil zu sein. Das betrifft die Ladeinfrastruktur sowohl zu Hause als auch in öffentlichen Bereichen oder wie hier in Betrieben.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden