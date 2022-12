„Sub auspiciis“: Ehrenring für Top-Studenten Alexander Toifl

Werbung

Alexander Toifl aus Dürnstein hat die höchstmögliche Auszeichnung von Studienleistungen in Österreich erhalten.

Der Absolvent des Kremser BRG Ringstraße durchlief an der Technischen Universität (TU) Wien das Bachelorstudium Elektrotechnik und Informationstechnik, das Masterstudium Mikroelektronik und Photonik sowie zuletzt das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften jeweils mit Auszeichnung.

Im Rahmen einer sogenannten „sub auspiciis-Promotion“ wurde er für seine herausragenden Leistungen in Schule und Studium geehrt. Bundesminister Martin Polaschek verlieh ihm in Vertretung des erkrankten Bundespräsidenten den Ehrenring der Republik Österreich.

Toifls Dissertation „Numerical Methods for Three-Dimensional Selective Epitaxy and Anisotropic Wet Etching Simulations“ entstand im Zuge seiner Tätigkeit am Christian Doppler Labor für Hochleistungs-TCAD (Technology Computer-Aided Design) an der Fakultät für Elektrotechnik. Darin beschäftigt sich Toifl mit numerischen Methoden zur Simulation komplexer dreidimensionaler Halbleiterstrukturen.

Forschungserkenntnisse werden direkt beruflich eingesetzt

„Bereits als Schüler habe ich eine Faszination für Halbleiter entwickelt“, erinnert sich Toifl. „Diese hat mich während meines Studiums und meiner wissenschaftlichen Arbeit begleitet. Nun bin ich sogar in der glücklichen Position, dass ich meine Forschungserkenntnisse direkt beruflich als Entwickler von Halbleitersimulationen für die Industrie einsetzen kann.“

Beruflich ist Toifl seit August 2021 als Entwickler von Halbleitersimulationen bei Silvaco Europe in Cambridge (England) tätig. Privat bleibt er der Wachau verbunden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.