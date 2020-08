Auch in den letzten Monaten hat sich beim Musikimpuls viel getan und die Vorbereitungen der eifrigen Projektgruppen machen es nun möglich, dass die ersten Veranstaltungen stattfinden. Nach dem Motto „Aus der Region für die Region“ startet im Stift Göttweig am Samstag, 22. August, die neu ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Aufg‘spüt im Kloster“.

Dabei soll Musik wieder mehr Einzug in die Heurigen und generell in die Gastronomie finden. Das Göttweiger Stiftsrestaurant macht den Anfang und präsentiert am Samstag, 22. August, „Jazz im Kloster“ mit Andreas Mayerhofer und Christian Wendt sowie am Samstag, 29. August, „Schrammeln im Kloster“ mit Richard Hiess und Karl Gotsmy. „Die Musik gehört wieder direkt zu den Gästen“, betont Gerhard Grabner, Finanzdirektor des Benediktinerstifts. Für beide Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Zudem laden die Mitwirkenden des Musikimpulses am Samstag, 22. August, ab 15 Uhr, auf die Burgruine Hohenegg in Hafnerbach zum Kultur- und Musikfest „Lange Nacht der Hohenegg“ ein.