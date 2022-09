Unbekannter gab sich als Kremser ÖVP-Gemeinderat aus

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

ÖVP-Mann Jürgen Kreibich will Anzeige erstatten. Foto: ÖVP

„Die ÖVP zerfällt – wir sollen uns wehren“: Unter diesem Betreff ging am Donnerstagmorgen eine Mail mit hoch brisantem Inhalt an Vizebürgermeister Martin Sedelmaier und drei weitere Vertreter der Kremser ÖVP raus. Der angebliche Absender: Jürgen Kreibich. Zumindest lag es aufgrund der E-Mail-Adresse und der Signatur nahe, den seit 2017 im Gemeinderat vertreten gewesenen ÖVP-Mann, der in der kommenden Legislaturperiode wegen zu weniger Vorzugsstimmen nicht mehr dabei sein wird, als Verfasser der Abrechnung mit dem neuen Frontmann der Kremser Volkspartei, Florian Kamleitner, zu vermuten.

Kreibich stritt jedoch bereits am Donnerstagvormittag auf Nachfrage hin ab, ein derartiges Schreiben verfasst zu haben geschweige denn überhaupt im Besitz der Mail-Adresse des Absenders zu sein. Er wolle deswegen Anzeige bei der Polizei erstatten. Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier teilte der NÖN gegenüber mit: „Es tut Krems nicht gut, wenn dirty campaigning-Methoden, wie wir sie von der Bundesebene kennen, bei uns Einzug halten. Sie haben nur einen Zweck: Sie sollen die Arbeit für Krems in den kommenden Jahren stören.“ Das Schreiben sei inzwischen einem Anwalt zur weiteren Prüfung übergeben worden.

Wer hinter den zum Teil diffamierenden Zeilen steckt, ist völlig unklar. Die ÖVP vermutet ihn jedenfalls außerhalb der eigenen Reihen, was daran ersichtlich sei, dass in dem Schreiben im Zusammenhang mit dem ÖAAB von einer „Sektion“ die Rede ist. ÖVP-intern ist aber „Teilorganisation“ die übliche Bezeichnung. Sicher ist, dass sich der Verfasser erhebliche Mühe gegeben hat, stellte er doch zusätzlich zu den Angriffen gegen Kamleitner ein mehrere Seiten starkes „Dossier“ zu seiner Person zusammen, in dem auf seine Vergangenheit als TU-Student, die Mitgliedschaft im Cartellverband (CV) und seine journalistischen Tätigkeiten eingegangen wird.

