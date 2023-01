Trauer um beliebten Kremser Optiker

Der gebürtige Steiner besuchte hier die Volks- und Hauptschule, ehe er in Krems bei der Firma Slatner die Optikerlehre absolvierte. Gemeinsam mit einem Partner gründete er ein Optik-Unternehmen und war über 35 Jahre Geschäftsführer der Kremser Filiale. Sein Geschäft, in dem er sich den Ruf besonderer Kundenorientiertheit erwarb, übergab er erst 2021 an das Unternehmen Jell.

Privat engagierte sich Karl beim Roten Kreuz, wo er ab 1976 ehrenamtlicher Sanitäter war. Nach der Ableistung des Zivildienstes blieb er dort als freiwilliger Helfer bis zum Jahr 2004 aktiv und versah fast jeden Freitag Nachtdienst.

Privat galt die Liebe des nun verstorbenen Mannes vor allem seinen Enkelkindern Jakob und Nathalie, die sein Tod besonders hart trifft. Seine letzten Wochen verbrachte der Kremser auf der Palliativeinheit des Kremser Klinikums.

Anteilnahme gilt der trauernden Mutter Margarete, Sohn Michael und Familie sowie Schwester Christa und deren Angehörigen. Der Verstorbene wurde am 31. Jänner beigesetzt.

