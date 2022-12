EHF-Ersturteil sorgt für Entrüstung in Krems

Werbung

Hier die deutsche Übersetzung des auf der EHF-Homepage in englischer Sprache verfassten Urteils:

Novi Sad muss an die EHF 15.000 Euro Strafe für das unangebrachte und gefährliche Verhalten der Fans (wörtlich: „Unterstützer“...) bezahlen. Die Hälfte des Betrages wird in den kommenden zwei Jahren zu leisten sein, sofern das Urteil rechtskräftig ist. Für die nächsten beiden Heimspiele sind keine Zuschauer zugelassen.

Das zweite Spiel zwischen Novi Sad und dem UHK Krems wird mit 10:0 und einem Gesamtscore von 2:0 für Novi Sad gewertet. Die Kremser werden zur Zahlung von 7.500 Euro verurteilt. Vojvodina Novi Sad ist für die nächste Runde des EHF-Cup qualifiziert. Der Klub wird zur Erstattung aller Schäden und Kosten der Teilnehmer, Organisatoren, der EHF und/oder deren Partner verurteilt, sofern die Beweise dazu und die anfallenden Kosten aufliegen.

Die Klubs können innerhalb von sieben Tagen Einspruch gegen dieses Urteil einlegen.

EHF war mit der Spielverlegung zu voreilig, um die Kremser dann wegen Nichtantretens zu bestrafen

Für UHK-Manager Werner Lint wurde Novi Sad für die skandalösen Vorfälle in Krems nicht nur mit dem Aufstieg in die nächste Runde sportlich, sondern auch finanziell belohnt: „Die Serben erhalten von der EHF 6.000 Euro für das Erreichen der nächsten Runde. Bleiben also nur noch 1.500 Rest. Der zweite Teil wurde dann auch noch auf die beiden nächsten Jahre aufgeteilt.“

Die UHK-Klubleitung wird sich in den nächsten Tagen beraten, ob Revision gegen das Urteil eingelegt wird oder nicht. Aus Sicht von Werner Lint traf die EHF bereits im Vorfeld des möglichen Rückspiels eine fatale Fehlentscheidung. Lint: „Wir haben vorerst nur angedroht, nicht zum Rückspiel nach Novi Sad anzureisen, wenn kein ordentliches Sicherheitskonzept des Gastgebers vorgelegt wird. Die EHF hat daraufhin das Spiel sofort verschoben, hätte aber mit seiner Entscheidung den ursprünglich angesetzten Spieltag abwarten müssen, um uns wegen Nichtantretens bestrafen zu können. Dann hätte uns Novi Sad auch wegen diverse Unkosten belangen können."

Was zum Beispiel überhaupt nicht in das Urteil einfloss, ist das bewusste Zusammenspiel zwischen Vereinsleitung und den Hooligans. Für die Randalierer aus der örtlichen Fußballszene mit dem FC Vojvodina-Plakat in der Halle waren sogar die Karten von der Novi Sad-Klubleitung bestellt und auch bezahlt worden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.