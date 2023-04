„Unser G'schäft“ kämpft mit akuter Personalnot

Im „Unser G´schäft“ herrscht gerade akute Personalnot, wie Obmann Tobias Purkharth bestätigt: „Eine Mitarbeiterin ist in einem längeren geplanten Krankenstand. Sie kommt aber in absehbarer Zeit wieder.“

Personalsuche immer schwierig

Das sei aber nicht das Hauptproblem des Vereins, der das Geschäft betreibt. Der Personalmangel sei nicht neu, so Purkharth: „Alle suchen Mitarbeiter im Einzelhandel. Für uns ist es schwierig, jemanden zu finden, weil wir für viele schwer erreichbar sind. Jeder Bewerber ist willkommen, egal ob er nur zehn oder bis zu 25 Stunden arbeiten will.“

Öffnungszeiten jetzt eingeschränkt

Um den Nahversorgungsbetrieb in der Phase der Personalnot aufrecht zu erhalten, springen jetzt das Vorstandsteam und Ehrenamtliche ein: „Wir helfen zusammen, damit wir die Mitarbeiterinnen entlasten und die Öffnungszeiten halten können“, so Purkharth. Die Öffnungszeiten wurden, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, an den Nachmittagen reduziert.

Ehrenamtlicher Einsatz ist gefragt

Derzeit ist das „G´schäft“ vormittags wie gehabt, am Nachmittag nur mehr Montag und Donnerstag offen. An den Nachmittagen sind die Vorstandsmitglieder im Einsatz. „Den Frühschoppen am Sonntag übernimmt interimsmäßig zur Gänze der Vorstand“, so der Obmann, der weiterdenkt: „Wir würden uns über ehrenamtliche Helfer freuen, die uns regelmäßig und fix unterstützen.“

Rechtliche Hürden sind zu beachten

Das Problem: „Unser G´schäft“ sei nicht nur Verein, sondern auch Unternehmen: „Oft bieten uns Bergerner an, sie kommen schnell mal ein, zwei Stunden. Das wäre zwar super, geht aber leider nicht, weil alles eine rechtlich korrekte Form haben muss“, beschreibt Purkharth. „Wir sind eben kein herkömmlicher Verein und wir können leider nicht einfach kurzfristig jemanden reinstellen.“ Wer Interesse hat, ehrenamtlich zu helfen, solle sich bei Amtsleiterin Anita Pailnsteiner am Gemeindeamt melden, appelliert der Obmann abschließend.

