Die 35 Feuerwehren des Abschnitts Gföhl waren – trotz Einschränkungen bei den Übungsmöglichkeiten – auch während der Corona-Pandemie immer einsatzbereit. Beim Abschnittsfeuerwehrtag am 17. September in der Veranstaltungshalle Gföhl wurde viel nachgeholt.

Abschnittskommandant Ernst Feichtinger präsentierte die Leistungen der Abschnittsfeuerwehren: Die 35 Wehren wurden im abgelaufenen Jahr zu 792 Einsätzen gerufen. Im selben Zeitraum konnten allerdings nur 143 Übungen abgehalten werden. In Summe wurden 7.101 Einsatz- und 1.847 Übungsstunden gezählt. Weiters konnten 15.705 Tätigkeitsstunden verbucht werden, was in Summe 24.653 Gesamtstunden im ehrenamtlichen Dienst für die Bevölkerung bedeutet.

Besonders erwähnte Feichtinger die Mithilfe der heimischen Feuerwehren bei den Covid-Teststraßen und die Hochwasser-Einsätze im Juli in Höbenbach und in Rossatz, bei denen die Feuerwehren aus dem Abschnitt Gföhl innerhalb von rund zwei Stunden nach der Anforderung vor Ort im Hilfseinsatz waren. Besonderer Fokus wird nun auch wieder auf die Aus- und Weiterbildung gelegt: 257 Feuerwehrmitglieder haben im abgelaufenen Jahr 97 Kurse und Module absolviert.

Nachwuchs gesucht – Florianis wurden „älter“

Die Mitgliederzahl der 35 Abschnittsfeuerwehren blieb mit rund 1.441 Mitgliedern annähernd stabil. Allerdings ist die Anzahl der aktiven Mitglieder auf 1.117 gesunken, wobei im gleichen Zeitraum die Zahl der Reservisten auf 289 gestiegen ist. Im Abschnitt Gföhl gibt es aktuell 35 Mitglieder bei der Feuerwehrjugend. Feichtinger beendete seinen Tätigkeitsbericht mit dem Appell, „die Feuerwehrmitglieder wieder in die Feuerwehrhäuser zu holen, Übungen mit alt und jung abzuhalten und Schulter an Schulter zusammenzuarbeiten!“

Landtagsabgeordneter Josef Edlinger unterstrich die Wichtigkeit von Investitionen der Gemeinden und des Landes NÖ in die Ausstattung der Feuerwehren – nichtsdestotrotz „ist die Ausrüstung aber nicht ohne die Menschen, die dahinter stehen, bedienbar.“ Die letzte Großinvestition des Landes war eine Fahrzeugflotte für Waldbrandeinsätze, die verteilt in ganz NÖ stationiert ist.

Dank und Anerkennung für über 150 Florianis

Im Beisein von BH-Krems-Vertreter Matthias Schram, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer sowie der Regions-Bürgermeister Ludmilla Etzenberger (Gföhl), Franz Aschauer (Jaidhof), Andreas Pichler (Lichtenau), Eva Schachinger (St. Leonhard/Hw.), Josef Graf (Krumau am Kamp) und des geschäftsführenden Gemeinderats Gerhard Rauscher (Rastenfeld) wurden mehr als 150 Ehrungen ausgesprochen und überreicht.

Abschnittskommando im Februar neu gewählt

Josef Schübl wurde für seine langjährige Tätigkeit für die FF Gföhl und den Abschnitt bereits nach der Wahl im Februar 2021 mit dem Verdienstzeichen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 1. Stufe ausgezeichnet. In seinen Dankesworten wünschte er allen FF-Mitgliedern, „dass sie nach jedem Einsatz wieder gesund nach Hause kommen mögen!“.

Dank und Anerkennung wurde auch dem langjährigen Leiter des Verwaltungsdiensts des Abschnitts Gföhl, Michael Baumgartner, ausgesprochen: Bis zur Neuwahl Anfang 2021 hatte er diese Funktion 28 Jahre inne und erhielt dafür das Verdienstzeichen des Österreichischen Feuerwehrverbandes 2. Stufe.

Das neue Abschnittskommando besteht nun aus: Kommandant Ernst Feichtinger, Stellvertreter Michael Kreutzer, Andreas Grötzl als Leiter des Verwaltungsdiensts, seinem Stellvertreter Andreas Hacker und Christoph Mitterndorfer als neuen Sachbearbeiter für Feuerwehrgeschichte, der damit Martin Mauthner abgelöst hat. Günter Dick wurde zum Hauptbewerter bei Bezirks- und Abschnittsfeuerwehr-Leistungsbewerben ernannt.

Der Abschnittsfeuerwehrtag wurde vom Musikverein Gföhl unter der Leitung von Ehrenkapellmeister Sepp Weber musikalisch begleitet.