Krems: Wappenplakette in Gold für Robert Streibel

Im Zuge der Feier würdigten Stadtchef Reinhard Resch und die Laudatorin, Monika Sommer, ihres Zeichens Direktorin des Hauses der Geschichte, die Leistungen des Geehrten.

Krems ist "Pionierstadt"

Dank seines Wirkens des unbequemen Zeitgenossen, der sich durch "Neugierde, Wagemut und Rastlosigkeit" auszeichne, sei die Stadt zu einer "Pionierstadt der Aufarbeitung der NS-Zeit" geworden. Der Ehrungsfeier wohnten auch zwei ehemalige Sozialministerinnen bei.

