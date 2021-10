Im Jahr 1871 wurde die „Sparcasse Langenlois“ gegründet, schon 1886 wurde mit dem Neubau des Hauses am Kornplatz begonnen, das auch heute noch Sitz der Bank ist. In den damaligen und auch heutigen Statuten der Vereinssparkasse fest verankert ist die Pflicht zur Unterstützung der Bevölkerung – die Sparkasse hat sich deshalb auch in ihrem heurigen Jubiläumsjahr an zahlreichen Kultur- und Sportprojekten finanziell beteiligt.

Dem Vereinsvorstand gehören als Präsident Gerhard Maly und weitere fünf Personen im Sparkassenrat an, 91 Mitglieder umfasst der Sparkassenverein.

Bei der 150. Vereinsversammlung konnten die Verantwortlichen auf ein vorjähriges Rekordergebnis zurückblicken. „Corona hat uns nicht geschadet“, sprach Vorstandsdirektor Martin Müllauer von einem Bilanzwachstum von über 14 Prozent und einem Zuwachs von Kunden (derzeit 12.700). Die Ausleihungen stiegen um 14,7, die verwalteten Kundengelder um 8,4 Prozent. Sieben neue Mitarbeiter (Johannes Eckharter, Nicole Lemp, Marina Plank, Ernst Weisgram, Elisabeth Mistelbauer, Laura Schwaiger und Mario Fürst) wurden aufgenommen, Räumlichkeiten in der ehemaligen Apotheke in der Walterstraße adaptiert. Die Generalsanierung der Filiale Hadersdorf wird Ende Oktober abgeschlossen.

Vorstandsdirektor Erich Fichtenbauer und Filialleiter Gerhard Traxler wurden anlässlich ihrer 35-Jahr-Dienstjubiläen vor den Vorhang geholt.

Die 150-jährige Geschichte der Sparkasse Langenlois ist in einem Jubiläumsfilm (auf der Homepage der Bank) zu sehen.