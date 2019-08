Eichbühel war drei Tage lang Festgelände .

Zu einem großen Erfolg wurde das Weinfest am Eichbühel, für welches die sechs Winzer der engagierten Buschenschankgemeinschaft Krustetten mitten in die Weingärten der Top-Riede luden. Zwei gut besuchte Abende und ein sensationeller Brunch am Sonntag boten für jeden Gast etwas.