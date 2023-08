Süße Versuchungen: Marillenknödelparty im Seniorenheim

In einen Schauplatz kulinarischer Kreativität verwandelte sich das Haus passend zur eben erfolgreich zu Ende gegangenen Veranstaltung „Alles Marille“ in der Kremser Altstadt.

Bewohnerinnen legten fleißig Hand an

Die Bewohnerinnen und Mitarbeiter versammelten sich, um die Schönheit und den herrlichen Geschmack der frischen Wachauer Früchte zu feiern. Dazu bereiteten sie süße Marillenknödel zu und freuten sich bereits darauf, ihre selbst gemachte Köstlichkeiten gemeinsam zu verkosten. Die gemeinsamen Vorbereitungen ließen die Vorfreude auf die Ergebnisse wachsen. Fleißig wurde der Teig zubereitet, die heimischen Marillen befreite man von den Kernen und ließ sie im Teig verschwinden.

„Ich liebe Marillen in jeder Variation!“

Nach Belieben wurde den Knödeln noch zusätzlich ein Stück Zucker, Marzipan oder Schokolade beigegeben. Zum Schluss wendeten die begeisterten Köchinnen die fertigen Knödel gekonnt in Semmelbröseln - und schon war die süße Verführung fertig. „Ich liebe Marillen in jeder Variation – die Frucht selbst, als Marillenmarmelade oder eben die köstlichen Marillenknödel“, erzählte die Bewohnerin Aloisia Kellner, während sie mit einem Lächeln eine Marille entkernte. „Es ist eine wunderbare Möglichkeit, zusammenzukommen und die Schätze unserer Heimat gemeinsam zu verarbeiten und so zu feiern."

Gemeinschaftsgefühl wurde gestärkt

Die Marille, auch liebevoll „das Gold der Wachau“ genannt, ist mehr als nur eine Frucht in der Stadt Krems -sie ist ein Symbol für Tradition, Kultur und Gemeinschaft. Auch im SeneCura-Haus Thorwesten wird das so gesehen. „Aus diesem Grund haben wir beschlossen, auch in unserem Haus ein Fest ganz im Zeichen der Marille zu veranstalten“, erklärt Hausleiter Claus Dobritzhofer. „Mit jedem Knödel, den unsere Bewohnerinnen formten, haben wir die Bedeutung der Marille in unserer Stadt gewürdigt und gleichzeitig auch das Gemeinschaftsgefühl untereinander verstärkt.“

Als Begleitung gab es schließlich, ganz nach den Wünschen der Senioren, Kaffee oder auch ein Gläschen Marillensekt ...