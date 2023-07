Mitten in Krems - und doch einen Abend lang in Italien

„Krems trifft Italien“ war dieses Jahr das Motto des mittlerweile zur Tradition gewordenen besonderen Ereignisses in Weiß. Die Vinothek Weinhimmel brachte die Besucher der Veranstaltung mit exzellentem Weingenuss, feinster Kulinarik und Musik dem Himmel sehr nahe.

Vier-Gänge-Menü unter freiem Himmel

Die elegant in Weiß gekleideten Gäste genossen im malerischen Ambiente der Kremser Fußgängerzone italienische Spezialitäten und ausgewählte Weine - sowohl aus unserer Region als auch aus Italien - an einer festlich gedeckten Tafel. Den Höhepunkt des Vier-Gänge-Menüs bildete eine köstliche, von Fleischermeister Andreas Hofbauer mit Rosmarin gewürzte und stundenlang am Spieß gegrillte "Schweinerei".

Zwei Tausender für Kremser Sozialfonds

Doch nicht nur dem Genuss, sondern auch der Wohltätigkeit widmeten sich in dieser himmlischen Nacht die rund 90 Gäste. Weinhimmel-Kellermeister Wolfgang Gänsdorfer bedankte sich bei den Gästen für die Spende von 1000 Euro auf das Sozialkonto der Stadt Krems, die von Bürgermeister Reinhard Resch aus seinem persönlichen Budget verdoppelt wurde. Mit dem Geld des Sozialfonds wird unbürokratisch und rasche finanzielle Unterstützung für bedürftige Menschen in Krems geleistet.

Musikalische Begleitung kam gut an

Auch Stadtrat Helmut Mayer, die Gemeinderätinnen Elfie Kreitner und Iris Wanner sowie Gemeinderat Patrick Mitmasser genossen das südländische Flair der Kremser Landstraße in dieser lauen Sommernacht. Musiker „Gusi“ vom Ensemble der „Donauschrammeln“ unterhielt die Gäste mit Gesang und seinem Akkordeon bis in die späten Abendstunden.