Traummaler & Abenteurer: Stieferner Künstler Klitsch im Porträt

Er ist der letzte noch lebende Vertreter der Wiener Schule des Phantastischen Realismus und einer, der diese Kunstrichtung (damals auch realistische Traummalerei genannt) mitgeprägt und beeinflusst hat: Peter Klitsch, soeben 88 geworden und in seinem Haus in Stiefern von Ehefrau Mihoko bestens umsorgt.

Der Tod seines Künstlerkollegen Arik Brauer im Vorjahr hat ihm wieder einen Anstoß gegeben zu zeichnen: Acht Selbstporträts hat Klitsch angefertigt. Sie sind ihm einerseits schnell gelungen: „So fällt das Gedenken leichter“, sagt er. Andererseits machen die Augen und auch die Motorik der Hände nicht mehr so mit, wie er will, deshalb hat er eigentlich schon aufgehört, Kunst zu produzieren.

„Wenn ich Geld gebraucht habe, habe ich alles gemacht.“

Aber er erzählt gern: von seinem Künstlerleben, das ihn von Wien aus in die ganze Welt, unter anderem nach Indonesien, nach Japan (wo er seine Frau kennenlernte) oder auch nach Amerika oder Ostafrika geführt hat. Wo er zum Teil auch länger gelebt, die Kultur und das Leben kennengelernt und in seinen Bildern ausdrucksstark verarbeitet hat.

Fasziniert haben ihn immer Abenteuer: „Wenn ich Geld gebraucht habe, habe ich alles gemacht“, erinnert er sich, dass er als Junger beispielsweise Autorennen gefahren ist – einmal hat er sogar die legendäre Mille Miglia (Brescia – Rom – Brescia) absolviert. Auch Segeln liebte er, und dann war da noch das Fliegen. Er machte den Pilotenschein, charterte Kleinmaschinen, flog damit in ganz Europa herum, hatte zwischendurch für ein paar Jahre sogar ein eigenes Flugzeug, „eine zweisitzige Cessna, günstig erworben“.

Und er nahm am ersten Wettfliegen um die Welt teil – die Begeisterung, wenn er an dieses Erlebnis zurückdenkt, holt die damaligen Ereignisse noch einmal zurück.

Peter Klitsch (Mitte) im Jahr 1992 mit Erich Lintner und Harald Passecker vor seiner einmotorigen Turoboprop, mit der das Dreierteam 1992 das „Round The World Air Race“ bestritt. Foto: privat

„Genau 30 Jahre ist es her“, erzählt er, wie er in dieses Abenteuer hineingerutscht ist. Bei einer Flugschau im französischen Le Bourget war’s, wo er einen russischen Piloten und den französischen Unternehmer Bernard Lamy kennenlernte – in dieser Runde entstand die Idee des Wettfluges, der eine fungierte als Organisator, der andere als Geldgeber. Klitsch und zwei Freunde mieteten eine einmotorige Turboprop, eine Socata TBM 700, „die machte gleich zu Beginn Probleme, musste repariert werden, bevor wir nach Genf flogen, wo am 20. Juni 1992 der Start erfolgte.“

Klitsch, selbst ein erfahrener Pilot, der damals bereits etwa 1.000 Flugstunden hinter sich hatte, Erich Lintner und Harald Passecker waren an Bord. Insgesamt 30 Maschinen (in unterschiedlichen Kategorien) vor allem aus Europa und den USA machten sich auf die Reise, es ging über Helsinki, Moskau, Sibirien, Alaska, Kalifornien, Maryland, Grönland nach Shannon in Irland und nach Cannes, wo der Wettflug am 12. Juli sein Ende fand.

„Die riesige Masse des Erlebten war fast nicht zu bewältigen“, schreibt Klitsch in sein Logbuch. Er berichtet von Flügen im Nebel, von Landungen auf nicht freigegebenen Pisten, von den Gletschern Grönlands, „die tauchten wie Augen unter uns auf“, vom längsten Flug über den Atlantik – „fünf Stunden und elf Minuten, bis wir in Shannon mit dem letzten Tropfen im Tank gelandet sind“, und von unglaublichen Erlebnissen bei den Tankstopps und Übernachtungen, wo die Piloten mit allen Ehren, mit Galadinners in Botschaften und Führungen durch Flugzeugmuseen, empfangen wurden.

Der Wettflug ging ohne Unfall über die Bühne, „uns Flugnarren ist nichts passiert“, erinnert sich Klitsch, dass er mit seinem Team sogar Zweiter dieses „Round The World Air Race“ wurde. Warum er all diese Abenteuer in seinem Leben unternommen hat? „Es war oft auch Blödheit“, sagt der Altersweise. Einen großen Plan hat Peter Klitsch noch: sein Lebenswerk noch einmal in einer Ausstellung zu präsentieren, zu seinem 90er in zwei Jahren: „So lange muss ich durchhalten ...“

