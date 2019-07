Besondere Leistungen und ehrenamtliches Engagement aufzuzeigen und vor den Vorhang zu holen, damit befasste sich ein Leserbrief, der die NÖN-Redaktion erreichte:

Der Gföhler Tierarzt Ingo Mai setzt sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich und unentgeltlich für die Rettung verletzter und verwaister Wildtiere ein. Gemeinsam mit seinem Tierpraxis-Team, Karin Brunner und Miriam Höllebauer, werden die behandelten Tiere wieder gesund gepflegt.

Die Kosten für Medikamente, Behandlung und fürs Futter werden durch Spenden, zum Großteil aber auf eigene Kosten finanziert. Die Praxis hat eine große Anzahl von Unterstützern – eine ist Elisabeth Regger, die vor wenigen Wochen eigens einen Charity-Flohmarkt zugunsten der Wildtierpflege organisiert hat.

So konnten bislang jährlich bis zu 50 Igel gerettet werden. Vor allem Hundebisse und Rasenmäher-Roboter sorgen regelmäßig für schwere Verletzungen. Behandelt und gesund gepflegt wurden aber auch bereits Eichhörnchen, Bussarde, Uhus, Schwäne, ein trächtiges Biber-Weibchen u.v.m. Das spezielle Wissen für die Wildtier-Pflege eignet sich Ingo Mai u.a. durch Fortbildungen am Innsbrucker Zoo an.

Vor allem für die Igel werden dringend neue Abgabeplätze mit Naturgärten gesucht: 02716/6223.