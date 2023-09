Krems: Neue Badearena soll erst 2026 eröffnen

Das kommt nicht überraschend: Die neue Badearena wird deutlich später fertig als ursprünglich von der Bürgermeister-Partei angekündigt. Im April 2022 stellte die SPÖ den Zeitplan für das Multi-Millionen-Euro-Projekt vor. Der mittlerweile ausgeschiedene Sport- und Umweltstadtrat Albert Kisling sprach damals von einem Baustart im Herbst 2023 und nannte das Frühjahr 2025 als Fertigstellungstermin.

Baustart für April 2024 angepeilt

Über ein Jahr und einige Kostenexplosionen später ist davon keine Rede mehr. Die Stadt teilte in einer Aussendung am Mittwoch mit, dass die „Bauarbeiten im April 2024 beginnen könnten“ und die Eröffnung der neuen Badearena für den 1. Mai 2026 geplant sei. Wie teuer das größte städtische Vorhaben der kommenden Jahre wird, dazu gibt es keine Auskunft. „Die Preise für Bauleistungen sind in Bewegung. Deshalb wird erst nach Fertigstellung des optimierten Entwurfes eine Kostenberechnung für das neue Hallenbad in Krems auf Grundlage der dann am Markt beobachtbaren aktuellen Preise erstellt“, heißt es dazu. Der fertige „Entwurf 2.0“ solle jendefalls mit Ende des Jahres vorliegen.

Resch zog Obergrenze bei 38 Millionen

Zuletzt war die Planung rund um die Badearena in die Kritik geraten, weil die Kosten laut dem mittlerweile ehemaligen städtischen Projektleiter Michael Weiß auf über 42 Millionen angewachsen waren. Bürgermeister Reinhard Resch bestätigte im Mai dieses Jahres, dass es sich „zwischenzeitlich“ um einen Betrag über 40 Millionen Euro gehandelt habe. Der Stadtchef zog bereits zuvor einen Preisdeckel von 38 Millionen Euro ein.

Baufreigabe erst nach neuer Kostenberechnung

Ob sich das ausgeht? „In Österreich ist die Auftragslage in der gesamten Baubranche zuletzt rückläufig und die Entwicklung der Baupreise bis zum Jahresende unklar. Besonders Energie ist billiger als vor einem Jahr und die Erzeugerpreise stagnieren“, gibt die Stadt in ihrer Mitteilung zu bedenken. Erst auf Grundlage der neuen Entwurfskostenberechnung werde über die Freigabe zur Realisierung des Projekts entschieden.

Baderestaurant bleibt bis Oktober 2024 bestehen

Sicher ist, dass der alte Garderobentrakt bei der Sporthalle für die Baustelleneinrichtung und die Errichtung des Baustellencontainer-Dorfes abgerissen wird. Das Restaurant im bestehenden Hallenbad bleibt bis Ende Oktober 2024 geöffnet und wird danach abgerissen, um die Baustelleneinfahrt auch von Norden her zu öffnen. Der Zugang zum alten Hallenbad wird neu gestaltet. Es bleibt während der gesamten Bauzeit geöffnet.