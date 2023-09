Pläne präsentiert: Göttweiger Benediktiner haben viel vor

Das wichtige und gut funktionierende Netzwerk, auf das die Benediktiner bei ihrer Arbeit zurückgreifen können, stellte Prior Maximilian Krenn in seinen Grußworten in den Mittelpunkt.

Netzwerk von Freunden und Partnern

Unter den vielen Gästen, die er auf der Stiftsterrasse mit der herrlichen Aussicht über die Weinberge und nach Krems begrüßt, waren unter anderem die Fördervereinspräsidentin Elfriede Mayrhofer, Bürgermeisterin Gudrun Berger, Raiba-Direktor Reinhard Springinsfeld und der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Siegfried Senk - Letzterer als Bewohner des Ortes Palt mit „Heimvorteil“.

Über 100.000 Touristen pro Jahr

„Das Stift ist wirtschaftlich unabhängig und zukunftsfit“, lobt der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer in Krems, Holger Lang-Zmeck die Arbeit der Göttweiger Benediktiner. Nachhaltige Arbeit werde in der Land- und Forstwirtschaft geleistet. „Göttweig ist zu Recht ein Top-Ausflugsziel“, verwies Lang-Zmeck auf die über 100.000 Touristen, die hier Jahr für Jahr willkommen geheißen werden. Über 100 Arbeitsplätze werden vom Stiftsbetrieb gesichert.

Mehrere Immobilienprojekte geplant

Um die künftigen Aufgaben bestmöglich bewältigen zu können, wurden die Verantwortungsbereiche im bestehenden Führungsteam neu aufgeteilt. Wirtschaftsdirektor Gerhard Grabner, der sich künftig verstärkt im Immobilienbereich engagieren wird, war es vorbehalten, eine Reihe von großen Projekten in naher Zukunft vorzustellen. So gebe es ein großes Sanierungsvorhaben mitten im Ort Furth und ein Wohnbauprojekt in Brunnkirchen.

Forstbetrieb leistet einen wichtigen Beitrag

Pater Maurus Kocher bleibt Kämmerer und wird auch weiterhin die Geschicke des Forstbetriebes, bei dem die Nachhaltigkeit in besonderer Weise gelebt wird, lenken. Der Klimawandel, die damit einhergehenden Anpassungen in der Forstwirtschaft und vor allem die Volatilität am Holzmarkt verlangen die volle Aufmerksamkeit. Nur so kann dieser Stiftsteilbetrieb weiterhin seinen Beitrag zur Erhaltung des Weltkulturgutes leisten.

Martin Scherhag ist neuer Geschäftsführer

Die größten Herausforderungen galt es in den letzten Jahren im Tourismus zu bewältigen. Ab sofort wird Martin Scherhag als Geschäftsführer alleinig im Sinne der Mönchsgemeinschaft operative Entscheidungen treffen. Seit über 14 Jahren lenkt er die Geschicke des Stiftsrestaurants und des Gästehauses. Dessen geschmackvolle Erweiterung um zehn Gästezimmer macht das Stift heute zu einem der größten Beherbergungsbetriebe rund um den Göttweiger Berg.

Benediktinische Gastfreundschaft im Zentrum

Für Abt Columban Luser ist es wichtig, die benediktinische Gastfreundschaft zu leben. Für ihn gebe es keine Touristen, sondern nur Gäste. „Unsere innerbetrieblichen Strukturveränderungen sollen es ermöglichen, dass wir nach sehr schwierigen Jahren wieder aus dem Reagieren ins Agieren kommen. Wir haben das richtige Team, um die Weichen Richtung Zukunft zu stellen.“ Auf das Gelingen der vielen Vorhaben wurde mit einem erstmals offerierten Wein des Jahrgangs 2022 aus der Riede Gottschelle angestoßen.