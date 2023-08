Wilde Verbrecherjagd in Spitz: Am Schluss fielen Schüsse!

Da fühlten sich die (wenigen um diese Zeit schon wachen) Spitzer wie in einem Gangsterfilm aus Chicago. Auf eine filmreife Verfolgungsjagd durch den Ort Spitz folgte die Abgabe von zwei Schüssen und eine Suchaktion aus der Luft.

Gerücht über „Schießerei“ in Spitz

Das Ganze ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 15. August in Spitz. Kein Wunder, dass rasch die Kunde die Runde machte, es habe „eine Schießerei“ gegeben. Die NÖN fragte bei der Landespolizeidirektion NÖ nach und erfuhr Details über die Geschehnisse.

Nachbar beobachtete Einbrecher

Ein Bewohner eines Hauses im Ortszentrum hatte um 4.40 Uhr Einbrecher beobachtet, die durch ein Kellerfenster ins Einfamilienhaus seines Nachbarn eindrangen. Die Polizisten waren rasch zur Stelle und störten die beiden Täter, die daraufhin die Flucht ergriffen. Mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde ging es dann gegen die Einbahn durch Spitz.

Endstation der Fahrt im Weingarten

Mehrmals versuchten die Kriminellen nach Angaben der Polizei, den Streifenwagen abzudrängen, was ihnen aber nicht gelang. Nach dem wilden Ritt durch das Ortsgebiet war dann in einem Weingarten für die Täter mit ihrem Fahrzeug Endstation. Doch die Männer ließen das Auto zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Weil ein Polizeibeamter dabei zwei Warnschüsse in die Luft abgab, machte im Ort schnell die Kunde über eine „Schießerei“ die Runde.

Gesamte Beute wurde sichergestellt

Bei der folgenden Fahndung kamen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz – leider erfolglos. Immerhin: Im Weingarten konnte neben dem Fluchtfahrzeug auch die Beute (vor allem Bargeld und Schmuck) im Fahrzeug und im Weingarten sichergestellt werden.