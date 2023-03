Einbrecher überrascht Kremser Gastwirt ging mit Axt auf Verbrecherjagd

Lesezeit: 3 Min Martin Kalchhauser

Georg Schreiber mit seiner Freundin Rebecca Očenášová: Die beiden überraschten einen Einbrecher in flagranti. Der Gastwirt verfolgte ihn mit dieser Axt. Foto: Martin Kalchhauser

„Er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht.“ Selten hatte ein Sprichwort eine so klare Bedeutung wie bei einem Einbruch ins Schreiberhaus in Krems. Gastwirt Georg Schreiber und seine Freundin Rebecca Očenášová überraschten einen Kriminellen in flagranti.