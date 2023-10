97,8 Prozent bei Wiederwahl: Amelie Muthsam bleibt an SJ-Spitze

Im Rahmen der SJ NÖ-Landeskonferenz wurde die in Krems seit 2022 als Gemeinderätin tätige Jung-Funktionärin eindrucksvoll bestätigt.

SJ NÖ ist bedeutende Kraft in NÖ

Die Sozialistische Jugend habe sich im Laufe der Jahre als eine der bedeutendsten politischen Jugendorganisationen in unserem Bundesland positioniert, zeigt sich der SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich dabei stolz: „Das Engagement der jungen Aktivistinnen und Aktivisten der SJ NÖ für soziale Gerechtigkeit und deren Leidenschaft für eine Politik der Vielen, nicht der Wenigen, rütteln immer wieder auf und bringen politische Prozesse in Gang.“

Junge Menschen sind stark gefordert

„2023 steht die Jugend vor enormen Herausforderungen - Klimakrise, unleistbare Wohnungen, Lebensmittel, Energierechnungen, oder soziale Ungleichheit sind belastend“, weiß Hergovich: „Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam bewältigen können. Wir leben in einer Zeit des Wandels, und es liegt an uns, den Weg für diesen Wandel so zu ebnen, dass er für alle begehbar ist. Die Jugend ist die treibende Kraft des Wandels, es ist wichtig, dass junge Menschen ihre Stimme erheben und für ihre Überzeugungen eintreten.“

Jugend ist auch intern kritische Stimme

Hergovich und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander gratulierten Amelie Muthsam zur Wiederwahl und bedankten sich gleichzeitig bei allen jungen Menschen, die sich politisch engagieren - vor allem jenen, die sich für die Sozialdemokratie bzw. die Sozialistische Jugend engagieren. „Die Sozialistische Jugend ist als kritische Stimme innerhalb und außerhalb der Partei unverzichtbar. Ermutigt viele junge Menschen dazu sich zu engagieren, um ihr Leben entscheidend zu verbessern.“