„Kunst, Kaffee und Kipferl“ mit Dagmar Koller: Die NÖN verlost vier Tickets für den 18. November!

Anrufer, die am Dienstag, 6. 11, zwischen 9 und 16 Uhr unter ( 02732/8820 anrufen, das Kennwort „Dagmar Koller“ nennen und Namen, Anschrift und Telefonnummer angeben, können gewinnen. Bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen!

Per Mail kann am Gewinnspiel teilnehmen, wer diese Angaben an redaktion.krems@noen.at sendet. Einsendeschluss dafür ist der Mittwoch, 7. 11., 8 Uhr Früh.