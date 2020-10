Wie groß die Verunsicherung der Bevölkerung in Coronazeiten tatsächlich ist, lässt sich anhand einiger Indikatoren ganz leicht erkennen. Zum Beispiel daran, wenn wochentags um 9 Uhr kein einziger Gast im Café Berger in der Oberen Landstraße ist – so beobachtet, kurz nachdem die Ampelkommission Krems auf Gelb geschaltet hatte.

Die klassische Gastronomie ist eine der am meisten gebeutelten Branchen in der Krise. Nicht unbedingt wegen der Vorverlegung der Sperrstunde: Das betrifft vorwiegend die Bars und Clubs. Es ist vielmehr die Angst vieler Menschen vor der nachweislich leichteren Ansteckung in Innenräumen, die sie vor Lokalbesuchen zurückschrecken lässt.

Dabei ist die Sorge gerade im Café Berger unberechtigt. Chef Christian Ilkerl hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie im März viele Gedanken gemacht, wie er seinen Gästen ein sicheres kulinarisches Erlebnis gewährleisten kann. Die Antwort: Eine 5.000-Euro-Investition in die Lüftungstechnik des Traditions-Caféhauses. Die Zahlen sind beeindruckend. Der neue Luftreiniger entfernt ultrafeine Partikel bis zu einer Größe von 3 Nanometer. Zur Info: Coronaviren fliegen mit einer Größe von 60 bis 160 Nanometern durch die Luft. Ein weiteres Gerät, das im Café Berger zum Einsatz kommt, ist ein Ozongenerator. Es flutet das Lokal außerhalb der Betriebszeiten mit Ozon und desinfiziert so die Raumluft und Oberflächen.

Für Gastronom Ilkerl ist sicher: „Im Café Berger ist angstfreier Cafégenuss garantiert. Es gibt hier nur frische Luft.“