Für Bestürzung, teils aber auch Ärger sorgt ein Brief der Pfarre Hadersdorf, der Anfang Dezember in die Haushalte der Siedlungen in der Angerstraße, im Dr.-Koch-Hof, in der Dr.-Koch-Straße, im Paschinggarten, am Uferweg und im Wohnpark geflattert ist. Hier wird angekündigt, dass in diesen Anlagen die Sternsinger nur mehr kommen, wenn sie extra angefragt werden.

Begründet wird dies damit, dass bei Erhebungen festgestellt wurde, dass in diesen Siedlungen nur jeder vierte bis fünfte Haushalt anwesend war. Zudem sei auch das Interesse bei den Kindern und Jugendlichen sukzessive geringer geworden: „Waren es 2015 noch rund 30 Kinder, die mitmachten, schaffen wir heuer nur mehr wenige Gruppen, und selbst da müssen wir an zwei Tagen gehen!“ Die Teilnehmer, einschließlich der Begleiter, seien trotz großer Motivation immer sehr erschöpft ...

Zum Teil wird in den angesprochenen Siedlungen Verständnis gezeigt, es gibt aber auch Ärger: Einige Personen behaupten, sie seien in den vergangenen Jahren von den Sternsingern nicht besucht worden, obwohl sie daheim gewesen seien und gewartet hätten.