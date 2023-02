Effiziente Hilfe für Bronchitis-Patienten am Kremser Klinikum

Die chronische Bronchitis ist eine Entzündung der Atemwege, die über mehr als drei Monate anhält und mit Symptomen wie Husten, oder schleimigem Auswurf einhergeht. Die betroffenen Personen leiden oftmals sehr unter diesem Krankheitsbild. Gerade der schleimige Auswurf stellt für die Betroffenen eine schwere Belastung dar. Eine Behandlung hiefür gab es bisher nicht.

Rheoplastie verspricht Linderung

Im Rahmen einiger Studien wurde nun die neue Methode der Rheoplastie bereits geprüft. Dabei wird im Rahmen einer Bronchoskopie (eine Untersuchung der Atemwege, auch Lungenspiegelung genannt, Anm.) ein Katheter eingeführt. Dieser Katheter gibt elektrische Impulse ab und zerstört somit die Schleimhaut. Die Schleimhaut bildet sich in weiterer Folge neu, jedoch mit weniger schleimbildenden Zellen.

"NÖ-Premiere" verlief erfolgreich

Genau diese Methode wurde nun erstmals in Niederösterreich von Fachärztin Waltraud Riegler an der klinischen Abteilung für Pneumologie im Universitätsklinikum Krems erfolgreich durchgeführt. Der unter Narkose stattfindende, 90-minütige Eingriff verlief erfolgreich. „Bisher gab es für Patienten mit chronischer Bronchitis, die an einem starken schleimigen Auswurf litten, keine nachhaltig wirksamen Optionen zur Behandlung. Mit dieser neuen Methode können wir nun eine große Erleichterung für diese erreichen“, erklärt Riegler.

Meilenstein für Bronchitis-Kranke

Die Methode der Rheoplastie ist mit keinerlei Schmerzen verbunden, Komplikationen konnten in den umfangreichen Studien kaum nachgewiesen werden. Somit stellt dieser Eingriff einen Meilenstein in der Behandlung von Patienten mit chronischer Bronchitis dar.

