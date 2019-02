Den Karfreitag als zusätzlichen Feiertag? Diese Überlegung stößt bei Vertretern der Wirtschaft auf breite Ablehnung. Ein Feiertag mehr sei eine zusätzliche Belastung, ein halber Feiertag eine halbe Sache.

Als „rechtlich verzwickte Situation“ stuft Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Thomas Hagmann die Angelegenheit ein. Er sei dafür, allen oder niemandem frei zu geben, unabhängig vom religiösen Bekenntnis. Österreich mit seinen 13 gesetzlichen Feiertagen (davon acht über das Konkordat zwischen Kirche und Staat gesichert).

Hagmann schlägt vor, für den Karfreitag einen anderen Feiertag wegzulassen. „Ich könnte mir dafür den 8. Dezember vorstellen, der de facto schon für viele ein Arbeitstag ist.“ Der WK-Obmann fordert, die Debatte zum Anlass zu nehmen, generell über das „schwer reformbedürftige österreichische Arbeitsrecht“ mit seinen 873 Kollektivverträgen nachzudenken.

„Mehr Feiertage können wir uns nicht mehr leisten“, meint der WK-Obmann. Kommt es wirklich auf einen Tag an? Hagmann: „Am Ende des Jahres geht es bei manchen um jeden Cent. Und Versandfirmen wie amazon werden sicher keinen Feiertag einhalten. Der Unternehmer, der die Vision eines „Jahresarbeitszeitkontingentes“ hat („Dann würden solche Fragen keine Rolle mehr spielen!“), formuliert bewusst provokant: „Die Frage der Religion ist etwas Persönliches. Genau genommen müssten sonst aus der Kirche ausgetretene Personen an den kirchlichen Feiertagen arbeiten!“

Thomas Hagmann: „Noch mehr Feiertage können wir uns nicht leisten!“ Foto: Martin Kalchhauser | Martin Kalchhauser

„Ostern ist gleich nach Weihnachten das umsatzstärkste Wochenende“, kann sich Bäckermeister Herbert Bruckner aus Theiß nicht vorstellen, seine Filialen am Nachmittag des Karfreitags geschlossen zu halten. „Vor dem Doppelfeiertag decken sich die Leute mit Osterware wie Osterlämmern, Osterstriezeln und Brioche-Hasen ein.“

„Wir haben eh schon genug Feiertage“

Den halben Feiertag am Karfreitag hält Bruckner für eine „halbe Lösung“ und spricht als Bezirksinnungsmeister der Bäcker auch im Namen seiner Kollegen: „Gebacken wird am Nachmittag zwar nichts mehr, wir Bäcker arbeiten von 2 Uhr in der Früh bis zum späten Vormittag, aber wo wir Filialen betreiben, werden wir den Mitarbeitern Feiertagszuschläge zahlen müssen und haben einen zusätzlichen Personalkostenaufwand. Denn am Karfreitag brauchen wir die Öffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr ganz dringend.“

„Wir haben eh schon genug Feiertage“, ist auch Fleischermeister Christian Strohmayr, Geschäftsführer der Fleischhauerei Graf aus Langenlois, alles andere als glücklich mit dem halben Feiertag ausgerechnet am Karfreitag: „Ostern ist das Hauptgeschäft im Frühjahr“, kann auch er sich nicht vorstellen, dass am Karfreitagnachmittag nicht gearbeitet wird: „Es wird auch kein Supermarkt zusperren.“

Und selbst wenn, hätten die Mitarbeiter nichts von dem halben freien Tag, so Strohmayr: „Anders als zu Weihnachten müssen sie ja am nächsten Tag, dem Karsamstag, sowieso wieder arbeiten.“

In der Baufirma Schroll wird nach dem Kurz-Lang-Prinzip gearbeitet, und in einer kurzen Woche ist der Freitag sowieso frei. „Firmenmäßig ist es mir egal, aber wenn Sie mich privat fragen, ist ein halber Feiertag ein kompletter Blödsinn, entweder ist es ein Feiertag, oder es ist kein Feiertag“, sagt Geschäftsführer Alexander Schroll.

Die Handelsketten Rewe (Wiener Neudorf) und Spar wollten die neue Karfreitagsregelung angesichts fehlender Details noch nicht kommentieren. Fakt sei aber, heißt es von Rewe, dass der Karfreitag einer der stärksten Einkaufstage im Jahr ist. Mehrkosten für Unternehmen müssten verhindert werden.