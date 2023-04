Gründerwettbewerb in der Region Kamptal geht ins Finale

Hauptziel des Gründungswettbewerbs „Kamptal+ Hier kann ich’s“ ist die Wiederbelegung von leerstehenden Geschäftslokalen in den 25 Mitgliedsgemeinden der LEADER-Region Kamptal.

Unterstützung bei Business-Plan

Primär richtet sich dieser Wettbewerb an junge und junggebliebene Gründerinnen und Gründer, die in den Bereichen Handel, Gastronomie oder Dienstleistungen – also Branchen mit Kundenverkehr – Ideen für neue Geschäftsmodelle haben und die entweder vor Kurzem gegründet haben oder die kurz vor der Gründung stehen. „Einige Gründungsideen haben wir bereits erhalten und wir wissen, dass weitere spannende Einreichungen folgen werden“, informiert der Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold. „Drei Wochen ist noch Zeit, die Gründungsidee zu beschreiben und einzureichen. Selbstverständlich gibt es Unterstützung beim Formulieren und bei der Erarbeitung des Business-Plans.“

Starkes Netzwerk hinter Bewerb

Im Gegensatz zu vielen anderen Fördermodellen setzt diese Initiative bei der gezielten fachlichen Unterstützung und Begleitung in den ersten beiden Betriebsjahren an. Das ist möglich, weil ein engagiertes Partnernetzwerk aus der Wirtschaft: Steuerberater, IT- und Marketingexperten, Notare, etc. den Wettbewerb unterstützen und kostenlose Sachleistungen im Wert von 80.000 Euro zur Verfügung stellen.

Viele Kosten werden übernommen

Zusätzlich fördert die LEADER-Region Kamptal die Umsetzung des Wettbewerbs, indem die Kosten von einem Projektmanagement, Marketingleistungen, Raummieten, etc. übernommen werden. Mit den Beratern von riz up, der Gründeragentur des Landes NÖ, können viele Fragen zur Unternehmensgründung geklärt und Business- und Finanzpläne erarbeitet werden. Die Geschäftsstellen der Wirtschaftskammern informieren über Fördermöglichkeiten.

Fachjury wählt Top-Projekte aus

Nach der sechsmonatigen Bewerbungsphase – vom 24. Oktober 2022 bis 30. April 2023 - werden im Mai 2023 die besten fünf Unternehmenskonzepte durch eine Fachjury prämiert. „Wir haben in den letzten Wochen einige Anfragen bekommen und sind gespannt welche Geschäftskonzepte bis zum 30. April eingereicht werden“, meint LEADER-Obmann Landtagsabgeordneter Josef Edlinger. „Mit diesem Pilotprojekt wollen wir zur Belebung von Ortszentren beitragen und Gründerinnen und Gründer professionell unterstützen.“ Rückfragen in den Gemeinden würden zeigen, dass der Wettbewerb wahrgenommen wird und es Interessierte gibt. Edlinger: „Besonders stolz sind wir auf unsere Netzwerkpartner, die hinter dem Pilotprojekt stehen und die Gründer mit ihrem Know-how unterstützen.“

Weitere Informationen:

Verein LEADER-Region Kamptal

Danja Mlinaritsch

0664/3915751

office@leader-kamptal.at

