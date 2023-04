Kamptal Wine Trophy: Beste Kamptaler am Prüfstand

Ausschließlich Weine des Weinbaugebietes Kamptal und fertig adjustierte Weine mit staatlicher Prüfnummer sind zu diesem Bewerb, der zweimal im Jahr stattfindet, zugelassen.

Wer gewinnt in den vier Klassen?

Der Diplomsommelier und Färberstub'n-Gastwirt Stefan Horky lädt wieder die Winzer der Kamptalgemeinden ein, ihre Weine für die Trophy einzureichen. in den vier Kategorien „Leichte Veltliner“ (Jahrgang 2022, bis 11,9 Volumsprozent Alkohol), „Frühlingsveltliner“ (Jahrgang 2022, von 12 bis 13 Volumsprozent), „Junge Rieslinge“ (Jahrgang 2022, bis 13 Volumsprozent) sowie „Reife Veltliner“ (Jahrgang 2021 oder älter, trocken bis halbtrocken) werden die Sieger ermittelt.

Einreichfrist endet am 15. April

Winzer, die dabei sein wollen, können die drei Kostflaschen pro eingereichtem Wein im Dreier-Karton bis zum 15. April im Restaurant „Färberstub’n“ in Hadersdorf am Kamp - in der Zeit von Mittwoch, 12. April, bis Samstag, 15. April, jeweils zwischen 9 bis 18 Uhr - abgeben. Die Vorkost durch geschulte Verkoster, Winzer und Weinexperten ist für Freitag, 21. April, angesetzt. Die Finalkost findet dann am Donnerstag, 27. April, durch eine neutrale Fachjury mit Journalisten, Gastronomen und Sommeliers statt.

Siegerverkündung bei Gala-Abend

Die feierliche Preisverleihung mit einem Gala-Abend, an dem Horkys Team wieder passende Köstlichkeiten aus der Küche zu den Weinen serviert, ist für Donnerstag, 11. Mai, in den „Färberstub`n“ geplant. Der bekannte Kabarettist und Schauspieler Andreas Vitasek wird den Ehrenschutz über die Veranstaltung übernehmen und auch persönlich mit dabei sein, wenn die Besten der Besten gekürt werden. Erst bei der nächsten Trophy im Herbst wird auch wieder das Top-Weingut des Jahres ermittelt.

Bei den Gala-Abenden für den Kamptaler Wein hat Gastwirt und Diplom-Sommelier Stefan Horky (rechts) immer illustre Gäste aufzubieten. Auf dem Archivbild zu sehen sind Sänger und Maler Herbert Lippert, die ehemalige Eiskunstläuferin und Fernsehmoderatorin Ingrid Turkovic-Wendl, sowie Sängerin und Stimmungskanone Jazz Gitti (Martha Butbul, von links). Foto: Martin Kalchhauser, Martin Kalchhauser

