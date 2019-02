Total verwaist ist der Platz neben dem Kreisverkehr bei der Auffahrt auf die Mauterner Donaubrücke. Gerüchte, den beliebten Bauernmarkt, wo vom Frühling bis zum Herbst Direktvermarkter ihre bäuerlichen Produkte an- bieten, könnte es ab 2019 nicht mehr geben, wollten daher nicht verstummen.

„Zahn-Uni“ will den Platz nicht kaufen

Die NÖN konnte in Erfahrung bringen, dass diese aber allesamt nicht stimmen. Unter anderem war davon die Rede, dass die Danube Private University (DPU, im Volksmund „Zahn-Uni“ genannt) das Areal gekauft habe, um dort einen zusätzlichen Parkplatz zu errichten. Präsidentin Marga B. Wagner Pischel dementierte dies in einem Telefonat klipp und klar – und der Grundeigentümer, die viadonau (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft), bringt in einer Antwort nun Licht ins Dunkel der Gerüchteküche.

Christoph Caspar, Leitung Kommunikation und Wissensmanagement | viadonau

„Derzeit läuft eine entsprechende Interessentensuche für mehrere Verkaufsstände in Krems-Stein“, informiert Pressesprecher Christoph Caspar. Der vierjährige Vertrag sei ausgelaufen, daher gebe es die Neu-Ausschreibung. „Eine Fortführung der bisherigen Nutzung in Form des Marktes ist somit vorgesehen. Bei der Auswahl der zukünftigen Liegenschaftsnehmer, wird neben dem abgegebenen Bestandzinsangebot, auch auf regionale Direktvermarktung sowie auf nachgewiesene Referenzen Rücksicht genommen.“ Schon im April wird man wieder „unter der Brücke“ (wie der Platz von vielen genannt wird) einkaufen.

Konkret werden in Stein fünf Standplätze im Ausmaß von je 25 m² vergeben. Gibt es Änderungen zu früher, etwa gegenüber früher höhere Pachtbeiträge für die Landwirte? Caspar: „Laut Unterlagen der Interessentensuche ist die Nutzungsdauer wieder auf vier Jahre gegeben. Die Pachthöhe wird durch die abgegebenen Bestandzinsangebote definiert.“