Kremser erlebten rührende Dankes-Bezeugungen für Helfer aus Österreich

Große Dankbarkeit erlebten die Helfer der FF Krems und Lengenfeld bei ihrem Einsatz bei den Waldbränden in Frankreich. Die Bilanz fällt sehr positiv aus.

Westfrankreich als Einsatzgebiet

In den vergangenen Wochen kam es im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine südlich der Stadt Bordeaux (Westfrankreich) zu verheerenden Waldbränden. 6.000 Hektar Wald standen in Flammen, und 6.000 Bewohner mussten ihre Heimat verlassen. Frankreich forderte erstmals in der Geschichte zur Brandbekämpfung Unterstützung aus dem Ausland an.

Kremser FF-Mann als Teamleader

Im Rahmen des EU-Zivilschutz-Mechanismus für länderübergreifende Hilfe forderte man eine Einheit des Ground forest fire fighting using vehicles (GFFF-V, Fahrzeuge zur Bekämpfung von Waldbränden) an. Damit ging auch der Kremser Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Herndler in den Einsatz. In seiner Tätigkeit als „Teamleader“ im EU-Zivilschutz-Mechanismus war er anfangs ein wichtiger Teil der Organisation des Einsatzes im Landesführungsstab, und ebenso übernahm er die Führung der niederösterreichischen Kräfte im Ausland.

1.800 Kilometer nach Westen

Innerhalb weniger Stunden war die Verlegung von 76 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen in den rund 1.800 km entfernten Einsatzort organisiert. Für die Feuerwehr Krems galt es einerseits, Personal für den Transport und technischen Betriebs des FUCO, des Führungsunterstützungscontainers (eine Art mobile Einsatzzentrale), zu organisieren, andererseits bereiteten sich Mitglieder des Sonderdienstes „Flur- und Waldbrandbekämpfung“ auf den Einsatz vor.

Fünf Kremser & ein Lengenfelder

Rasch fanden sich fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems sowie ein Kollege aus Lengenfeld für den geplanten einwöchigen Einsatz. Mit Andreas Herndler kamen Florentin Baumgartner und Christoph Gruber als Mitglieder des Sonderdienstes für die Brandbekämpfung vorgesehen, Peter Krenos und Alexander Zsivkovits für den FUCO. Mit dabei war auch Robert Pölz (FF Lengenfeld)

Einsatz nahe des Ortes Hostens

Baumgartner pilotierte das bei der FF Höbenbach stationierte Versorgungsfahrzeug mit Löschaufbau nach Frankreich, Gruber und Herndler folgten per Flugzeug. Der FUCO wurde noch vor der Abfahrt storniert. Nachdem am 13. August alle 76 niederösterreichischen Einsatzkräfte im Camp nahe des Ortes Hostens eingetroffen waren, starteten die Spezialisten mit ihrem operativen Einsatz.

Aufgeteilt auf zwei Schichten waren die Brandbekämpfer mit vier Hilfeleistungsfahrzeugen "Waldbrand" sowie vier Versorgungsfahrzeugen "Waldbrand" eingesetzt. Glücklicherweise konnten die Brände bereits niedergeschlagen werden. Doch entlang vieler Siedlungsgebiete und einiger Stromversorgungsanlagen bestand die Gefahr, dass sich neue Brände entwickelten.

Gründliche Arbeitsweise war Hit

Es folgte die anstrengendste Arbeit, die Nachlöscharbeiten mit Bodenbearbeitung. Vor allem bei sehr lange andauernden Bränden breiten sich diese in das Wurzelwerk aus und können so noch monatelang weiter brennen. Hierfür muss jedes Glutnest ausgegraben und gelöscht werden.

Die Niederösterreicher konnten hier ihre Stärken voll ausspielen und erzielten beste Ergebnisse. „Rasch hat sich ein toller Austausch zwischen den Einsatzkräften der unterschiedlichsten Nationen gezeigt“; berichten die FF-Kameraden im Rückblick. „Während für uns ein Brand in diesem Ausmaß unbekannt war, waren die Franzosen von unserer gründlichen Arbeitsweise begeistert.“

Große Dankbarkeit für die Hilfe

Als später endlich Regen einsetzte, entspannte sich die Lage . Nach vier Einsatztagen wurde der internationale Einsatz daher beendet. Resümierend waren sich alle Einsatzkräfte einig: „Es war ein wunderbares Gefühl, der Bevölkerung dort helfen zu können und Teil dieses einmaligen Teams vieler EU-Staaten zu sein.“

Neben der Möglichkeit, sich fachlich am Sektor der Waldbrandbekämpfung extrem weiterzubilden, hinterließ der Dank der Bevölkerung einen berührenden Eindruck. Kinder übergaben den Einsatzkräften Zeichnungen, in den Ortschaften hingen viele Dankesplakate, die Bevölkerung applaudierte. Auf der Autobahn erhielt der Konvoi Hupkonzerte und Dankeszeichen mit Warnblinkanlagen.

