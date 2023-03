Kremser Stadtratswahl: Segen vom Höchstgericht

Nach dem sogenannten d‘Hondt‘schen Verfahren fielen nach der Septemberwahl 2022 der SPÖ 5 (vorher 6), der ÖVP 3 (3), der FPÖ 2 (1) Sitze im Stadtsenat zu. Doch die oben genannten fünf Mandatare erhoben gegen die Wahl der Stadträte bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am 4. Oktober Einspruch. Grund: Das Wahlsystem benachteilige kleine Parteien. NIK (NEOS in Krems, 2 Mandate) und KLS (3) stünden je ein Mandat zu.

VfGH: Anfechtung war „unbegründet“

Der Magistrat Krems verzichtete auf eine Gegenschrift, das Land NÖ verteidigte die gelebte Praxis. Jetzt liegt das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) vor. Man verweist auf eine frühere ähnliche Entscheidung. „Es kann auch im vorliegenden Fall nicht erkannt werden, dass gegen die Grundsätze der Verhältniswahl verstoßen worden wäre“, heißt es im Erkenntnis, das unter dem Vorsitz des Präsidenten Christoph Grabenwarter gefasst wurde. „Die Anfechtung erweist sich damit als unbegründet.“

Enttäuschung bei der Fraktion NIK

„Wir haben uns erwartet, dass das Urteil in unserem Sinn ausfällt“, ist Gemeinderat Dominic Heinz (NIK) enttäuscht. „Mit der Anfechtung ging es nicht allein um die Situation in Krems.“ Eine andere Entscheidung hätte auch in vielen anderen Gemeinden eine Änderung der Zusammensetzung des Stadtsenats bzw. Gemeindevorstandes gebracht. Der VfGH wollte jedoch, so Heinz, anscheinend dem Gesetzgeber nicht in die Quere kommen. „Kollegen der FPÖ haben unseren Antrag ja unterstützt“, hofft Heinz auf die geänderten Verhältnisse im Land.

Langfristig ist eine Änderung möglich

Bei der künftigen FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz läuft er damit offene Türen ein. „Schade, aber wir haben es probiert“, meinte sie zum VfGH-Entscheid. „Wir leben in einem Rechtsstaat, daher muss man die Entscheidung zur Kenntnis nehmen. Auf lange Sicht sollte man das jedoch auf jeden Fall angehen.“ Es gehöre einiges geändert beim Wahlrecht. „Es gibt einige Dinge im Wahlrecht, die sehr eigenartig sind.“ Sie bleibe dabei: „Das d‘Hondt‘sche System benachteiligt die kleinen Parteien und Fraktionen.“

