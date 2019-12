www.bcbea.at

Ein „Kremser Skorpion“, fotografiert am 25. Mai 2019 unter UV- und Taschenlampen-Licht von BRG-Schüler Lars Leinenbach. Dieses Foto ist auch Teil des wissenschaftlichen Artikels „Der ,Skorpion von Krems‘. Status des nördlichsten Vorkommens von Euscorpius tergestinus“, der im Jänner in der frei zugänglichen Online-Zeitschrift „Biodiversität und Naturschutz in Ostösterreich“ veröffentlicht wird und an dem die Schüler mitgeschrieben haben.