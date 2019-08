Einzigartige Kulinarik im Park

Spaß, Attraktionen und einzigartige Kulinarik, und da im atemberaubenden Flair des Stadtparks: So etwas gibt es in ganz Österreich kein zweites Mal, wie viele Ehrengäste ebenso versicherten wie erstmalige Gäste des größten Kremser Festes mit einer 95-jährigen Tradition.

Mit 90 km/h auf 32 Meter Höhe

Tausende Gäste aus ganz Österreich strömen täglich ins Gelände, wo auch "action" groß geschrieben wird. Die Besucher können mit dem 40 Meter hohen Himmelsrad das Geschehen gemütlich von oben beobachten, sich aber die Atmosphäre der Wachau bestaunen, sich aber auch im "No limit" mit bei 90 km/h auf 32 Meter Höhe schießen lassen. Wer es ganz gemütlich angehen möchte, genießt die vielfältigen Köstlichkeiten der Gastwirte.

Spezialitäten und Fest-Klassiker

Top-Gastonomen und Spitzenwinzer verwöhnen die Gäste mit ausgesuchten kulinarischen Spezialitäten und großartigen Weinen und machen damit das Volksfest auch zu einem "Genussfest". Natürlich fehlen neben diese Angeboten auch die Klassiker nicht: Wer Zuckerwatte, Langos und Schaumrollen sucht, wird ebenfalls nicht leer ausgehen.

Samstag-Feuerwerk als Renner

Ein besonderer Besuchermagnet am Eröffnungswochenende war die beeindruckende Leistungsshow des Bundesheeres "Bundesheer on the Road", bei der auch der spekatukläre Hubschrauber Black Hawk präsentiert wurde. Musikalisch bewies die Militärmusik ihr Können beim traditionellen Eröffnungsfeuerwerk im Sepp-Doll-Stadion. Sechs Tage lang gibt es noch die Chance, das Wachauer Volksfest zu genießen. Oder um mit Karl Farkas zu sprechen: "Schauen Sie sich das an!"