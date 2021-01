Die Feuerwachen Angern, Hollenburg und Thallern sollen im April in die neue FF-Zentrale Krems-Süd (unweit der Abfahrt Hollenburg von der B 37a) einziehen. Jüngst wurde dort Dachgleiche gefeiert.

Rund 3,5 Millionen investieren Stadt Krems und Land NÖ in die gemeinsame Basis für die drei Wehren sowie ein Katastrophenschutzlager. „Die Stadt hat seit der Eingemeindung der Orte in den 1970er-Jahren bei den drei bestehenden FF-Häusern immer nur Adaptierungen und Sanierungen vorgenommen“, freut sich FF-Krems-Chef Gerhard Urschler, dass Krems-Süd jetzt aufholt. „Aber jetzt passen in diese Häuser nicht einmal mehr die Feuerwehrfahrzeuge hinein!“ Bestes Beispiel: Das neue, rund 400.000 Euro teure Hilfeleistungsfahrzeug (mit 2.000-Liter-Tank, Seilwinde und Atemschutzausrüstung), das bereits im Dienst steht, ist aktuell bei der FF Stein garagiert.

Wichtig ist Urschler, dass die Feuerwehren im topmodernen Quartier optimale Bedingungen vorfinden. So gibt es dort neben den Garagen für die sechs Fahrzeuge auch Schulungsräume. „Die drei Wachekommandanten werden künftig, voraussichtlich unter Peter Rethaller, das Kommando Krems-Süd bilden“, so Urschler. „Es wird gemeinsame Strukturen geben, die Mannschaftsbetreuung läuft aber im Kleinen weiter. Warum sollte man auch etwas zerstören, das gut funktioniert?“

Das neue Gebäude besticht nicht nur durch räumliche Großzügigkeit und eine gut durchdachte Planung für den Einsatz-Alltag, es ist auch ökologisch ausgerichtet. Geheizt wird mit einer Luftwärmepumpe, am Dach ist eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen.