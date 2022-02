90-jährige Glöcknerin „im Ruhestand“

23 Jahre lang, täglich um sechs, zwölf und 19 Uhr – und das bei jedem Wind und Wetter: Die Eisenbergerin Leopoldine Kurz feierte am 20. Juni 2021 ihren 90. Geburtstag und läutete die Glocke der Dorfkapelle Eisenberg bis Dezember 2021 täglich drei Mal – und zwar per Hand.

Die erste Kapelle in Eisenberg wurde im Jahr 1814 errichtet. Sie war schon 1885 zu klein und musste einem größeren Neubau weichen. Entgegen der üblichen Bauweise in Ost-West-Richtung befindet sich der Altar im Norden des Bauwerks. Kaiser Franz Joseph soll zur Errichtung persönlich 50 Gulden gespendet haben, was heute rund 711 Euro entspricht.

Die Dorfkapelle wurde erst 1902 mit Glocken ausgestattet. Das Gebetshaus verfügte ursprünglich über drei Glocken. Im Zuge der Weltkriege mussten aber immer wieder Glocken „abgeliefert“ und in Folge neu angeschafft werden. Heute befinden sich zwei Glocken in der Kapelle: Die größere Glocke, die am Morgen, zu Mittag und am Abend zu hören ist, wurde im Jahr 1949 gegossen, die zweite, kleinere ist die Totenglocke.

Kurz vor Jahresende 2021 wurde die größere Glocke mit einem elektronischen und zeitgesteuerten Läutwerk ausgestattet. Im Zuge der Arbeiten wurde sie abgenommen und mit einem neuen Joch aus Eichenholz versehen. Sie wurde in Folge von den Gemeindemitarbeitern Franz Kargl und Bruno Mayer sowie Ferdinand und Johann Schiegl wieder hochgezogen. Bruno Mayer im NÖN-Telefonat: „Die Glocke war ‚so richtig‘ schwer. Es ist alles neu – außer der Aufhängung im Turm. Diese wurde von den Generationen vor uns so stabil gebaut, dass sie auch den heutigen Anforderungen entspricht.“ Die Elektrifizierung der Glocke wurde von der Firma Perner aus Schärding begleitet.

Die langjährige Glöckner-Tradition in Eisenberg nimmt damit ein Ende. Leopoldine Kurz war eine der letzten Glöcknerinnen der Diözese. Manuell geläutet werden heute nur mehr kleine Glocken, die zum Gebet für Verstorbene aufrufen, und einige historische Großglocken, wie beispielsweise im Stift Zwettl oder in der Kremser Piaristenkirche.

