ÖVP-Mann zu Pensionistin: „Alte Leute gehören vergast!“

Nicht nur wegen der Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke, auch in anderer Weise ging es am Donnerstag im Kremser Freibad „heiß" her. Zu einer 76-jährigen Pensionistin, die die Verteilaktion als Belästigung empfand, meinte ein 31-jährige ÖVP-Parteiwerber: „Alte Leute wie ihr gehören alle vergast.“

ÖVP-Organisation auf Stimmenfang im Bad

Es erscheint fast unwirklich, was da am Donnerstag nachmittags gegen 14.30 Uhr im Kremser Bad abging. Der Kremser ÖAAB (Österreichischer Arbeitnehmer- und Angestelltenbund, eine Teilorganisation der ÖVP; Anm.) verteilte Goodies an die Badegäste. Becher, Wasserbälle, Marillensaft und Prospekte mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und ihrem neuen ÖAAB-NÖ-Geschäftsführer Matthias Zauner gingen an die Badegäste.

Rausschmiss aus dem Freibad war Folge

Zuerst sorgte bereits der Umstand, dass der ÖAAB die Aktion nicht gemeldet hatte, für Unmut. Badegäste fühlten sich von den Polit-Werbern belästigt und machten ihrem Ärger darüber Luft. Die Angelegenheit landete bei Magistratsdirektor Karl Hallbauer und endete mit der Aufforderung an die Akteure, ihre Aktion einzustellen und das Bad zu verlassen. Auf NÖN-Anfrage bestätigte Hallbauer dies: „Das Bad ist ein privatrechtlicher Bereich, und wir dulden es generell nicht, dass unsere Badegäste durch Partei- oder Firmenwerbungen behelligt werden.“

Unfassbarer Eklat rief Polizei auf den Plan

Unmittelbar darauf kam es zum Eklat, der bisher in Krems seinesgleichen sucht. Ein 31-jähriger ÖAAB-Mann geriet mit der Pensionistin verbal aneinander. Höhepunkt war, dass er (sinngemäß) meinte: „Alte Leute gehören eh alle vergast!“ Das Verbrechen der Wiederbetätigung (Artikel 1, § 3 des Verbotsgesetzes) rief die Polizei auf den Plan. Am Ende stand eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft, die den Mann vor Gericht bringen wird. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Andreas Ettenauer, der Obmann des ÖAAB Krems, geht zu seinem Kollegen auf Distanz. Foto: Philipp Monihart

Die Partei geht indes zu der betroffenen Person auf Distanz. ÖAAB-Stadtobmann Andreas Ettenauer versucht im NÖN-Telefonat zwar anfangs, die Sache ein wenig abzuschwächen („Das war erst nach unserer Verteilaktion!“), geht zur Aussage aber klar auf Abstand. „Von einer solchen Aussage distanzieren wir uns. Wenn das stimmt, ist das ein Parteiausschlussgrund.“ Außerdem spielt Ettenauer den Ball weiter: ÖVP-Stadtparteiobmann habe bereits Schritte gesetzt.

ÖVP-Obmann Stadtrat Martin Sedelmaier über das "gestrichene" Parteimiglied: "Wenn da etwas dran ist, gibt es kein Zurück mehr." Foto: Martin Kalchhauser

ÖVP-Obmann: „Das kann man nicht schönreden!“

„Wir haben den Mann schon am Tag danach aus allen politischen Funktionen im ÖAAB entfernt", bestätigt Sedelmaier. „Er wurde als Mitglied der ÖVP gestrichen. Wenn nur ein Funken daran stimmt, kann man das einfach nicht schönreden.“ In der Partei würden über den Vorfall alle den Kopf schütteln. „Wenn da etwas dran ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr, so eine Aussage ist einfach nicht tolerierbar.“

Auf Verbrechen stehen ein bis zehn Jahre Haft

Im Verbotsgesetz, das bei einer Verurteilung in diesem Fall schlagend würde, heißt es im Artikel 1, § 3: „Wer sich (...) im nationalsozialistischen Sinn betätigt, wird, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung strenger strafbar ist, mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, bei besonderer Gefährlichkeit des Täters oder der Betätigung bis zu 20 Jahren bestraft.“ Der mutmaßliche Täter kann sich auf sein Verfahren gefasst machen.