Leben wie die Germanen: Bald ist Saisonstart

Das Freilichtmuseum Germanisches Gehöft entführt Besucher in die Welt der Germanen. Hier kann man die originalgetreue Rekonstruktion eines Gehöftes aus der römischen Kaiserzeit mit germanischem Nutzgarten und den wichtigsten Bäumen sehen. Im Schauraum sind Originalfunde aus dieser Zeit ausgestellt. Zudem werden immer wieder Workshops rund um das Leben der Germanen angeboten.

Saisonstart ist im Mai und gleich am 7. Mai findet der Kurs „Steinzeit-Küche – Braten im Erdofen“, bei dem es Wissenswertes über die Nahrung unserer Vorfahren erfahren kann, statt. Weitere Workshops werden zu den Themen Bogenbau, handwerkliche Steinzeittechniken, „Kupferguss à la Ötzi“ und steinzeitliche Feuererzeugung sowie Nahrungszubereitung veranstaltet. Anmeldungen zu diesen nimmt Eike Mahrdt unter eike.mahrdt@gmail.com oder unter 0681/10490545 entgegen. Infos gibt es auch unter http://www.germanengehoeft-elsarn.at

Zu Pfingsten (Pfingstsonntag und -montag) und am Nationalfeiertag ist es geplant, das schon traditionelle Germanenfest im Freilichtmuseum zu veranstalten. An diesen drei Tagen wird dem „Dorf“ mit vielen Aktivisten in germanischen Kostümen so richtig Leben eingehaucht. 02735/2495.

