Riesenschaden in nur einer Viertelstunde.

Es dauerte nur 15 bis 20 Minuten: Doch nach dem Unwetter mit Starkregen und Hagel am Nachmittag des Samstags, 21. 7., war vieles kaputt. Helfer der Feuerwehren Elsarn am Jauerling, Mühldorf in der Wachau und Spitz an der Donau standen im Einsatz.

„Weltuntergangsstimmung“ im Spitzer Graben

Das Unwetter hatte sich zwar angekündigt, und es waren auch Wetterwarnungen gegeben worden – dennoch überraschte das Naturereignis die Bewohner des Ortes Elsarn am Jauerling im Tempo seines Auftretens. „Es ging ziemlich genau um 15 Uhr los“, erzählt Feuerwehrkommandant Jürgen Schauer im Telefonat mit der NÖN. „Es war zwar schon eine zeitlang vorher ,schwarz‘, aber die Geschwindigkeit, mit der das Gewitter dann da war, war doch überraschend.“

Schäden durch Starkregen und Hagel

Der Schwerpunkt des Ereignisses lag genau in Elsarn. Lediglich Mühldorf wurde auch noch in Mitleidenschaft gezogen. Wenige Kilometer weiter hielten sich die Schäden schon wieder in Grenzen. Als der Himmel seine Schleusen öffnete und zusätzlich zu enormen Wassermassen auch Hagelkörner im Durchmesser von bis zu zwei Zentimentern niedergehen ließ, kam es zu argen Schäden.

B 217 auf 300 Metern Länge vermurt

„Die Bundesstraße 217 war auf einer Länge von 300 Metern verlegt“, berichtet Schauer. „Wir mussten aber auch zahlreiche Keller auspumpen.“ Wie die Feuerwehrleute, die im Einsatz standen, berichten, waren die Betroffenen verständlicherweise sehr niedergeschlagen. Die Florianis – den 25 Helfern der FF Elsarn kamen 35 Kameraden von der FF Spitz zu Hilfe – setzten teils eigenes Gerät (Traktoren mit Frontladern) ein, um den Schäden Herr zu werden.

Vorbildlicher Zusammenhalt in Elsarn

Wenn es angesichts der Ereignisse auch etwas Positives zu berichten gebe, so Schauer, dann sei dies der vorbildliche Zusammenhalt im Dorf gewesen. „Jeder, der nicht selbst betroffen war, hat mit angepackt. Da sieht man, dass, wenn es einmal hart auf hart geht, großer Zusammenhalt unter den Menschen besteht.“

Schäden im Weinbau werden erst erhoben

Weniger schlimm erwischte es den Hauptort der Gemeinde, Mühldorf. Dennoch gibt es auch hier Schäden. „Die Auswirkungen, vor allem im Weinbau, können wir erst in der kommenden Woche erheben“, meinte Bürgermeisterin Beatrix Handl am Sonntag im Telefonat mit der NÖN. „Durch den Hagel dürfte es aber zu Einbußen kommen.“ Zum Glück sei die Marillenernte praktisch abgeschlossen.

Bürgermeisterin Handl selbst betroffen

Die Gemeindechefin, die zum Zeitpunkt des Unwetters nicht zu Hause war, war selbst betroffen. „Wir hatten Wassereintritt in der Garage, aber die Nachbarn und die Feuerwehr sind uns zu Hilfe gekommen“, bestätigt sie das vorbildliche Anpacken aller. „Die Bevölkerung steht im Notfall eng zusammen!“

Feuerwehr musste Straßen reinigen

Mühldorfs Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Andreas Muthenthaler stand mit 30 Helfern viereinhalb Stunden im Einsatz. Schwerpunkt der Arbeit der Silberhelme war die Freimachung und Säuberung der Straßen. „Da bildet sich schnell eine fünf bis sechs Zentimeter dicke Schlammdecke auf dem Asphalt. Die mussten wir rasch wegbekommen.“

Gasthof-Saal stand unter Wasser

„Zum Glück war der extreme Starkregen nur sehr kurz“, berichtet der Einsatzleiter. „Wenn es länger gedauert hätte, wären die Schäden viel größer gewesen.“ Ein Beispiel dafür sei der Gasthof „Weißes Rössl“ der Familie Siebenhandl. Hier stand der Saal unter Wasser. „Da hat es über die hintere Einfahrt das Wasser hineingedrückt“, so Muthenthaler. „Wir haben gepumpt, und als der Kanal wieder aufnahmebereit war, hat sich die Lage rasch entschärft.“