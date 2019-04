Emotionell verlief die Debatte über „Leistbares Wohnen“, den die Fraktion der KLS (Kommunisten und Linkssozialisten) in den Gemeinderat trugen. Abgesehen vom allgemeinen Bekenntnis zum sozialen Wohnbau gab es Fronten zwischen KLS und FPÖ.

„Wollen Kremser Bürger in unserer Stadt halten!“

Die exorbitant hohen Kosten für das Wohnen in Krems, die auch die NÖN in der Vorwoche wieder einmal thematisiert hatte, führten zur Forderung, Neuwidmungen ausdrücklich für leistbares Wohnen vorzusehen und zum Auftrag an Stadtchef Reinhard Resch (SPÖ), dieses Thema auch an die Landeshauptfrau heranzutragen.

Wolfgang Mahrer (KLS) verwies darauf, dass die GEDESAG schon verstärkt „auswärts“ bauen müsse. „Wir wollen aber die Kremser Bürger in der Stadt halten.“ Er führte außerdem erfolgreiche Beispiele für das Gegensteuern aus Kitzbühel und Bayern an. FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz bezeichnete den Antrag als „unausgegoren“ und begründete das Nein ihrer Fraktion mit dem drohenden Eingriff in Eigentumsrechte und eine vermehrte Bodenversiegelung durch neue Widmungen. Ins selbe Horn stieß auch ihr Fraktionskollege Werner Friedl, der das „Hinhauen auf die bösen Grundeigentümer“ anprangerte: „Der Grundpreis ist für den Wohnungs-Verkaufspreis fast nebensächlich.“

Dies wiederum rief KLS-Mann Nikolaus Lackner auf den Plan: „Die GEDESAG kann mit den Grundstücks-Spekulanten nicht mithalten!“

Kein Eingriff in bestehende Widmungen

ÖVP-Vizebürgermeister Erwin Krammer („Leistbares Wohnen ist österreichweit ein Thema!“) hofft auf die laufende Anpassung der Förder-Richtlinien des Landes und stellte klar: „Es braucht sich niemand zu fürchten: Einen Eingriff in bestehende Widmungen kann es nicht geben. Die Stadt wäre dann sogar schadenersatzpflichtig.“

Mit deutlicher Mehrheit (gegen die FPÖ-Stimmen, eine Enthaltung in der ÖVP) wurde Bürgermeister Reinhard Resch beauftragt, Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich zu setzen und das Land NÖ zu befassen. „Wohnen ist ein Thema“, meinte er im Schlusswort, „aber es ist auch ein Menschenrecht!“