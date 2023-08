Immer eine eigene Linie

Christian Gmeiner hat in seiner künstlerischen Karriere schon so machen Preis gewonnen und ist auch international gefragt. Ab nächster Woche stellt der Maler und Bildhauer auch in seinem Heimatort in Krems aus. Am 31. August, 18 Uhr, findet in der galeriekrems die Eröffnung statt. Zu sehen sind Gmeiners Werke dann bis zum 1. Oktober.

„Innehalten“ heißt die Ausstellung, in der eine Mischung aus älteren und neuen Werken präsentiert wird. Es ist ein Titel, der zusammenfasst, was Gmeiners vielfältiges Werk eint. Wer seine Kunst betrachtet, soll innehalten und durch das Dargestellte einen neuen Blick auf die Welt gewinnen. „Die Kunst soll nicht nur abbilden, was da ist“, sagt er. Was in seinen Bildern zu sehen ist, soll überraschen und zum Nachdenken einladen. Er erkennt in der Welt eine allgemeine Sehnsucht nach Langsamkeit und Kotemplation und möchte mit seiner Kunst den Besuchern seiner Ausstellung diese Möglichkeit bieten.

Preise hat Gmeiner für allem für seine Arbeiten aus Email bekommen, aber er betont auch die Bedeutung, die das Malen für ihn hat. Dabei geht es ihm vor allem um Figuralmalerei – damit kann er abbilden, was gerade in ihm kreist. Etliche dieser Werke werden auch in seiner Ausstellung zu sehen sein; dabei fokussiert er sich auf Darstellungen von Personen in unterschiedlichen Haltungen.

„Viele meiner Werke entstehen aus der Emotion heraus“, so Gmeiner. Oft bildet seine Kunst seine aktuelle Tagesverfassung ab; es ist ein Weg, dem stressigen Arbeitsalltag zu entfliehen. Eine wichtige Inspirationsquelle für Gmeiner ist die Natur, er findet sie auch in seinem eigenen Garten. Beim Betrachten der lebendigen Natur kommt er zu seinem authentischen Selbst. Gleichzeitig betont er, dass er auch viel Aktstudium betreibt – eine gute Mischung ist wichtig“

„Das Leben kommt in Phasen“, sagt er, aber für Gmeiner ist es essenziell, sich selbst treu zu bleiben. Darin sieht er sein Potenzial zur Weiterentwicklung – er folgt niemals den Trends, sondern immer nur seiner eigenen Linie. In seinen Werken folgt er immer wieder neuen Inspirationen und wählt unterschiedliche Zugänge; er hat den Anspruch an sich selbst, sich nicht zu wiederholen. Häufige Wiederholungen, so meint er, entziehen einem Werk mit der Zeit die Bedeutung. Diese unterschiedlichen Ansätze werden auch in der kommenden Ausstellung zu sehen sein. Wenn eine Inspirationsquelle aber wiederkommt, hört er trotzdem darauf. Er vergleicht es damit, nach langer Zeit einem alten Freund wieder zu begegnen und sofort wieder zueinander zu finden. Insgesamt kennzeichnet Gmeiner, dass er sich von seiner Kunst leiten lässt und tut, was ihm im Moment richtig erscheint – das Ergebnis sind dynamische, lebendige Werke, die die Zuschauer sofort in ihren Bann ziehen. Seine Devise ist, immer das eigene Schaffenswerk zu hinterfragen, um lebendig weitergehen zu können.