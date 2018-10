Seit 35 Jahren wird bei der Stadtfeuerwehr auch eine Jugendgruppe ausgebildet. Die FF-Jugendlichen nehmen immer wieder erfolgreich an Wettkämpfen teil – so wie heuer auch die Mädchengruppe, die sich als zweifacher Landesmeister für den Bundesbewerb in Wien qualifiziert hat. Vor 3.000 Fans haben sich die zehn tüchtigen FF-Mädels (Ines Deibler, Anja Gumpenberger, Celina und Janine Korbel, Klara Kutschera, Leonie Mayer, Melanie Niedzballa, Melanie und Verena Spielauer, Alina Stasny) dann den vierten Gesamtrang erkämpft.

Dafür wurden sie nun im Rahmen eines Empfangs von Bürgermeister FF-Referent Harald Leopold mit einem Geschenk geehrt. „Es war für uns eine riesige Ehre, bei diesem Bewerb mitlaufen zu dürfen. Wir sind aber eine Feuerwehrjugend, die ihren Schwerpunkt auf die feuerwehrtechnische Ausbildung legt und nicht das gesamte Jahr für die Bewerbe trainiert“, so Jugendbetreuer und Gemeinderat Christian Schuh.