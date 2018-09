Derart überfüllte Busse, dass Kinder nicht mehr einsteigen durften, und eine verlegte Haltestelle – der Schulstart hatte für die Schüler der Volksschule Stein und deren Eltern einige Überraschungen zu bieten.

„Die Situation ist brandgefährlich“

Leidtragende der neuen Entwicklungen waren die Bewohner der südlichen Kremser Stadtteile Hollenburg, Angern, Brunnkirchen und Thallern. Mangels einer Volksschule in den vier Ortschaften besuchen viele Kinder jene in Stein. Hauptverkehrsmittel dorthin ist für sie die Postbuslinie 446, die zwischen Sieghartskirchen und Krems fährt.

Bis zum Ende des vergangenen Schuljahres stiegen die Kinder noch bei der Haltestelle „Zellerplatz“ (vor der Pizzeria „Corleone“) ein und aus, seit Schulbeginn fuhren die Busse diese Station aber nicht mehr an – die Kinder mussten circa 100 Meter weiter zu der Haltestelle „Karl-Eybl-Gasse“ (gegenüber der Hofer-Filiale) gehen.

Bei den Eltern war die Empörung groß. „Das ist eine Frechheit! Wir sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Wir haben in den Ferien den Schulweg und das Busfahren mit den Kindern geübt, viele Eltern haben sich extra Urlaub genommen“, sagt etwa Patricia Alex, Mutter eines Erstklasslers.

Gehsteige durch Baustelle blockiert

Noch viel schwerer als die vergeudete Zeit wogen für die Eltern aber die Gefahrenpotenziale, die der neue Schulweg ihrer Kinder barg. Denn auf dem direkten Weg zur Volksschule steht derzeit ein großes Hindernis: die Baustelle für die Landesgalerie. Gehsteige und Radwege sind in dem Bereich blockiert. Den Kindern blieb also nur die Möglichkeit, großräumig auszuweichen, um die Straßen legal über einen Zebrastreifen zu überqueren.

„Die Situation ist brandgefährlich. Unbegleitete Sechsjährige kommen da nicht sicher rüber. Die Kinder sind total traurig und haben geweint, weil sie durch den weiteren Weg nicht rechtzeitig in die Schule gekommen sind“, erzählte die Direktorin der Volksschule Stein, Marianne Stromberger.

„Leider tun sich bei Änderungen und vermeintlichen Verbesserungen manchmal Probleme auf.“VOR-Pressesprecherin Christina Bachmaier

Der Probleme nicht genug, gab es für die Kinder und Eltern aus Krems-Süd noch eine andere unangenehme Überraschung in der ersten Schulwoche. Weil die beiden Busse in der Früh schon in Thallern übervoll waren, wurden keine Kinder mehr mitgenommen. Eltern, die zu Hause waren, brachten die Kinder daraufhin in die Schule, andere mussten aufgrund der fehlenden Transportmöglichkeit daheimbleiben.

Die untragbaren Zustände blieben nicht lange ungehört. Die Eltern wendeten sich an die Bürgerservicestelle der Stadt und die ÖBB, Direktorin Marianne Stromberger nahm mit dem Bürgermeisterbüro und dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Kontakt auf.

Schon gestern, Montag, trugen die schnellen Interventionen Früchte. Wie der VOR mitteilte, halten die Busse nun wieder an der alten Haltestelle. Die Kinder können damit über den sicheren Schutzengelweg zur Schule gehen. Zudem steht in der Früh jetzt ein zusätzlicher Bus für den Weg von den südlichen Kremser Stadtteilen nach Stein zur Verfügung.

„Leider tun sich bei Änderungen und vermeintlichen Verbesserungen manchmal Probleme auf. Hier zeigt sich aber, wie schnell und unbürokratisch diese Situationen gelöst werden können, vor allem auch in enger Zusammenarbeit mit der Schule und der Gemeinde“, sagt VOR-Pressesprecherin Christina Bachmaier. Gemeinde und Schule seien vom VOR über die Änderungen informiert worden.