Beste Jugendfeuerwehr des Bezirks Krems ist in Langenlois zu Hause

Nach der Zwangspause war es für viele Jugendliche der erste Leistungsbewerb ihrer Feuerwehrlaufbahn. Der Bezirksbewerb ging in Egelsee "über den Sportplatz", wo die Bewerbsbahnen und die Zone für den Staffellauf aufgebaut waren. Zahlreiche Fans und Angehörige feuerten die jungen Wettkämpfer an. Die Langenloiser hatten am Schluss die Nase klar vorne.

Geschick und Können gefragt

Nach einer perfekten Vorbereitung unter der Federführung von Bezirkssachbearbeiter Sascha Berner konnte kurz danach die erste Bewerbsgruppe antreten. Für die unter 12-Jährigen ging es in den Einzelbewerb.

Bei den über 12-Jährigen galt es, eine herausfordernde Hindernisbahn zu bewältigen (Wassergraben, Hürde, Tunnel, Laufbank). Beim Knoten- und Gerätegestell waren Wissen und Geschicklichkeit Trumpf. Auch eine Schlauchleitung musste bis zu den Kübelspritzen gelegt werden.

Voller Einsatz aller Beteiligten

Trotz der Hitze wurden herausragende Leistungen gezeigt. Das bewährte Bewerterteam, davon viele Landesbewerter und auch der Bewerbsleiter des Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerbes, konnten die Gruppen jugendgerecht und fair an das Bewerbsziel heranführen sowie Verbesserungen nach Fehlern aufzeigen.

Große Mühe machten sich die Feuerwehrmitglieder der Feuerwache Egelsee unter Kommandant Dominik Dobler, um Besucher, Helfer und Teilnehmer mit Speisen und vor allem Getränken zu versorgen.

Wetter ärgerte die Teilnehmer

Leider hatte der Wettergott kein Erbarmen. Zwischen Phasen mit Hitze und Schwüle ließ er es drei Mal regnen. Einmal musste der Bewerb sogar wegen Starkregens unterbrochen werden. Die Jugendlichen und die Bewerter blieben jedoch eisern und hielten bravourös durch. Leider hatten die letzten Jugendgruppen besonders mit der nassen Bewerbsbahn zu kämpfen. Kleinere Verletzungen, wie Verstauchungen und Schürfwunden, konnten vom Feuerwehrmedizinischen Dienst und Roten Kreuz erfolgreich versorgt werden.

Jugend wird hoch geschätzt

Bei der Siegerverkündung richtete Landtagsabgeordneter Josef Edlinger motivierende und lobende Worte an die FF-Mitglieder. Der Kremser Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler bedankte sich bei seiner Mannschaft und verlieh Mathias Hasengst der Feuerwache Egelsee das Kremser Feuerwehrverdienstabzeichen. Dass alle sechs Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Bezirks anwesend waren, zeigt die große Wertschätzung, die dem Nachwuchs in den Feuerwehren zuteil wird. Bei der durch den nächsten Regen "beschleunigten" Siegerehrung ging der Wanderpokal des Kiwanis Clubs Krems-Wachau an die FF Langenlois. Den Ehrenpreis erhielt die Feuerwehrjugend Krems-Egelsee für die Austragung des Bewerbes.

Ergebnisse:

Ü12, Bronze

1. Hadersdorf 1

2. Langenlois 1

3. Langenlois 2

Ü12, Silber

1. Langenlois 2

2. Hadersdorf 1

3. Langenlois 1

U12, Bronze

1. Johanna Löffler, Stratzing

2. Elias Kienast, Langenlois

3. Paul Edlinger, Dürnstein

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.