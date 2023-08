Gemeinsam für Strom sorgen

Es war eine Initiative von Bürgermeister Michael Strommer, die im Frühjahr eine lokale Energiegemeinschaft starten ließ – vorerst nur für die Gemeindegebäude. Noch heuer sollen sich aber auch die Gemeindebürger daran beteiligen können.

Start war im Juli

Im Juli ging es los: Erstmals ist von den auf den gemeindeeigenen Gebäuden errichteten Stromerzeugern (Bauhof, Volksschule, Gemeindeamt) Strom ins Netz der Gemeinde geflossen. Und erste Berechnungen nach rund sechs Wochen Betrieb deuten darauf hin, dass die Gemeinde Schönberg ein sehr effizientes Modell ins Leben gerufen hat: „Die ersten Daten sind erfolgversprechend“, erklärt Bürgermeister Michael Strommer gegenüber der NÖN. „Was jetzt noch im Probebetrieb mit den gemeindeeigenen Anlagen und Gebäuden läuft, kann aber schon in absehbarer Zeit auf weitere Erzeuger und Verbraucher ausgedehnt werden.“

Bürger können sich noch heuer beteiligen

Das heißt: Einerseits sind noch weitere Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden geplant, die überschüssige Energie in die gegründete Energiegemeinschaft fließen soll, andererseits wird es möglich sein, dass bis Ende des Jahres private Haushalte in die Gemeinschaft aufgenommen werden sollen, die ihre Überschüsse ins Netz liefern. Damit soll die Gemeinde gleichmäßig Strom zu einem stabilen Preis für die Mitglieder in dieser Energiegemeinschaft anzubieten.

Verein hat keine Gewinnabsicht

„Die Gemeinschaft ist ein gemeinnütziger Verein, der keine Gewinnabsicht hat“, erklärt Strommer. Sobald sich Gemeindebürger privat anmelden können, wird es seitens der Gemeinde entsprechende Informationen geben.