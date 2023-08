Energie: Gemeinschaftlich, grün und nachhaltig?

Wie kommen eigentlich die Preise zustande, die wir aktuell zahlen müssen?

Stefan Zach, Pressesprecher der EVN erläutert, dass die EVN einen Großteil der verkauften Energie zukaufen muss und somit von den internationalen Strombörsen direkt betroffen ist. „Die Versorgungssicherheit steht dabei im Fokus“ – deshalb wird die Energie vorab beschafft, um vertragsgemäß zu den vereinbarten Preisen und Mengen zu liefern.

Dadurch können Beschaffungskosten jedoch nur zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden, sowohl bei Senkungen als auch bei Erhöhungen.

Erfreulich: In den letzten Wochen konnten laut Zach Entspannungen auf den internationalen Märkten verzeichnet werden. „Wir werden diese Vorteile auch an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben“, so der Pressesprecher der EVN. Dies werde durch Aktionen ermöglicht, in denen Kunden gezielt ein Umstieg in Produkte angeboten wird, die deutliche Preisreduktionen bis zu 45% umfassen. „Bis in den Herbst werden so Preisnachlässe über 100 Millionen Euro an unsere Kunden weitergegeben.“

Wurde Krems bisher vor allem durch das Wärmekraftwerk Theiß mit Strom und Abwärme versorgt, setzt die EVN nun auf nachhaltige Naturwärme aus dem Biomasseheizkraftwerk Krems, welches kurz vor der Inbetriebnahme steht. Mit einer elektrischen Leistung von 5 MW und einer thermischen Leistung von 15 MW kann die Anlage mehr als 15.000 Haushalte mit Ökostrom und bis zu 30.000 Haushalte mit Naturwärme – aus Waldhackgut – versorgen.

Die jährliche CO2-Einsparung beläuft sich auf rund 25.000 Tonnen, und die notwendige Biomasse stammt aus einem Umkreis von etwa 60 km. Die Investitionskosten für dieses wegweisende Projekt belaufen sich auf etwa 35 Millionen Euro.

Der Kraftwerksstandort Theiß spielt aber weiterhin eine bedeutende Rolle für die Netzstabilisierung in Niederösterreich, insbesondere wenn die erneuerbaren Energiequellen zeitweise weniger Strom produzieren. Außerdem wurde an diesem Standort erst vor kurzem eine große PV-Anlage in Betrieb genommen. Auf Solarenergie wird in der Region Krems generell verstärkt gesetzt: Mehr als 4.000 Anlagen von Kleinerzeugern werden in das Netz eingespeist.

Und auch die regionale Wasserkraft leistet, neben dem Kleinwasserkraftwerk Hohenstein, durch Kraftwerke in Zöbing, Krumau, Ottenstein und Wegscheid einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung.

Gemeinsam stark für nachhaltige Energie

Regional Energie aus erneuerbaren Ressourcen gewinnen und regional verbrauchen, das klingt beinahe romantisch. Doch genau das setzen Energiegemeinschaften um. Doch wie funktioniert das? Die Grundidee ist einfach und dennoch revolutionär: Das Teilen von lokal erzeugter erneuerbarer Energie und Wärme steht im Mittelpunkt. Von Privatpersonen und Haushalten über Gewerbe bis hin zu kommunalen Einrichtungen - jeder kann sich beteiligen und aktiv zur Energiewende beitragen.

Christian Hofmann, Initiator der Energiegemeinschaften Göttweigblick und Kamptalenergie, erklärt die verschiedenen Rollen, die in einer Energiegemeinschaft eingenommen werden können. Als „Consumer“ bezieht man Energie und Wärme aus der Energiegemeinschaft solange sie verfügbar ist, während der Rest über den „Restenergieversorger“ gedeckt wird.

Als „Produzent“ kann man hingegen überschüssige Energie einer PV-Anlage in die Gemeinschaft einspeisen und steht somit den Verbrauchern zur Verfügung. Überschreitet die Energiemenge die Nachfrage, wird der Rest an den bestehenden Stromabnehmer weitergeleitet. Häufig errichten Energiegemeinschaften auch Gemeinschaftsanlagen, an denen man sich über Bürgerbeteiligungsmodelle beteiligen kann.

Und wo liegen hier die Preise? „Diese sind bei der Energiegemeinschaft Göttweigerblick seit mehr als einem Jahr stabil“, so Hofmann, „mit einer Vergütung von 15 Cent pro Kilowattstunde für Einspeisungen und einer Verrechnung von 16 Cent pro Kilowattstunde für den Bezug“.

Das Besondere ist, dass Energiegemeinschaften nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Stattdessen steht das gemeinsame Ziel im Vordergrund: Eine nachhaltige, regionale Energieversorgung.

Der Erfolg der Energiegemeinschaften spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Die Energiegemeinschaft Göttweigerblick verfügt bereits über 60 Einspeisungen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 800 kWp. In den Sommermonaten decken sie sogar mehr als 50% des Strombedarfs ihrer Mitglieder. Kamptalenergie punktet mit Wasserkraftwerken und kann daher beinahe alle Mitglieder fast rund um die Uhr mit erneuerbarer und regionaler Energie versorgen.

Für weitere Informationen: www.energie-goettweigblick.at, www.kamptalenergie.at