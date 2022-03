70 Jahre Blasmusikverband: „Musik verbindet“

Die Anfänge des Musikvereines Engabrunn, wie er heute noch besteht, fallen in das Jahr 1923. Am 15. November wurde er gegründet. Erster Obmann war Anton Böhm, der dem Verein 40 Jahre lang vorstehen sollte, erster Kapellmeister Franz Grass senior.

Schon bald wurde der Musikverein nicht nur für Märsche und Polkas bekannt, sondern gestaltete gemeinsam mit dem Kirchenchor die hohen kirchlichen Feiertage durch die Aufführung von Mozart- und Schubertmessen. 1965 trat der Verein unter der Stabführung von Karl Flessl erstmals zu einer Wertung an.

„Das Soziale ist sehr wichtig. Nirgends sonst ist der Kontakt zwi- schen Jung und Alt so unkompliziert.“ Julius Zechmeister Obmann

Heute besteht der Musikverein Engabrunn aus 40 aktiven Mitgliedern. Obmann ist seit 2007 Julius Zechmeister, der schon seit über 35 Jahren dabei ist: „Seit damals ist es uns immer wichtig, gute Musik zu machen und dabei Spaß zu haben“, schildert Zechmeister. „Jede Probe ist eine neue Herausforderung, und so bleibt es immer interessant.“ Kapellmeister Lukas Marek ergänzt: „Musik beginnt dort, wo die Noten aufhören.“

Zu den fixen Punkten im Jahresplan zählen die Frühjahrskonzerte in Engabrunn und Grafenegg, das Waldfest mit der Feuerwehr und das Ganslessen mit Weintaufe. Auch bei den jährlichen Feierlichkeiten von Engabrunn darf der Musikverein nicht fehlen – von der Auferstehungsfeier über das Maibaumaufstellen und Fronleichnam bis zur Christmette. Neue Programmpunkte sind „Wild West Wagram“, ein Musikprojekt gemeinsam mit den Winnetou-Spielen Wagram, und die Themenkonzerte in Grafenwörth. Auch beim Grafenegger Kinderferienspiel engagiert sich der Musikverein Engabrunn und sorgt für Unterhaltung vom Trommel-Workshop bis zur musikalischen Rätselrallye durch Engabrunn.

Auf die laufende Weiterbildung der Mitglieder wird geachtet – mit gemeinsamen Probentagen und Vorträgen von Gastdozenten und Profis. Mit Erfolg: Der Musikverein Engabrunn nimmt jährlich an der Konzertmusikwertung in der Stufe C oder B teil und erzielte dabei von 2017 bis 2019 jeweils über 90 Punkte.

Um die Gemeinschaft zu stärken, stehen alle zwei Jahre Musikausflüge auf dem Programm. Denn natürlich sei die soziale Komponente sehr wichtig, betont Obmann Zechmeister: „Nirgends sonst ist der Kontakt zwischen Jung und Alt so unkompliziert. Die Musik verbindet einfach.“

