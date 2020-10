Viel Herz hat Norea Gruber, Schülerin der 7b-Klasse des BRG Ringstraße, bewiesen. Als sie in den sozialen Medien Bilder unterernährter Kinder im Jemen sah, ließ sie der Gedanke daran, dass diese jungen Menschen ihre Geschwister sein könnten, nicht mehr los und sie startete ein Spendenprojekt.

In den folgenden Wochen sammelte die engagierte Schülerin im BRG Geld für ein Projekt der Caritas Österreich, in dessen Rahmen stark unterernährte Kinder und Familien unterstützt werden. Bargeldhilfen ermöglichen es den Menschen, sich mit Lebensmitteln und anderen dringend benötigten Gütern einzudecken. Dabei ist garantiert, dass wirklich die Ärmsten der Armen erreicht werden – nämlich Familien mit Kindern unter fünf Jahren sowie schwangere und stillende Frauen.

Die Freude war groß, als Norea vor Kurzem im Beisein von Direktorin Elisabeth Buchinger-Glaser und JRK-Referentin Iris Schreferl den Spendenscheck über stattliche 1.614 Euro an Lukas Steinwendtner, den Leiter der Auslandshilfe Caritas St. Pölten, und an die youngCaritas-Referentin Alexandra Zehetner übergeben konnte. Die beiden bedankten sich herzlich bei Norea für ihr großes soziales Engagement und diese wiederum dankte den vielen Schülern, die so großzügig gespendet haben.