Paudorf: 70 Säcke Müll aus der Natur geholt

Unglaubliche Funde in der Natur

Teilweise alleine oder in einer der Gruppen der Feuerwehren, Verschönerungsvereine oder des Sportclubs brachte jeder gut gelaunt ein beachtliches Sammelergebnis mit und übergab es am Bauhof zur fachgerechten Entsorgung. So kamen heuer rund 70 prall gefüllte Säcke in der für diese Aktion typischen orangenen Farbe zusammen. Ergänzt wurde die Sammlung durch mehrere Autoreifen, einen Boiler, ein leeres Fass, einige Meter dicker Kabel, zahlreiche Einzelteile von Fahrzeugen, unterschiedliche Metallteile und einiges mehr.

Dankbar für Bürger-Engagement

Als Dankeschön der Marktgemeinde gab es eine Jause mit Würstel und Getränk. Insgesamt zeigten sich Bürgermeister Martin Rennhofer und der zuständige Obmann des Ausschusses für Umwelt- und Zivilschutz, der geschäftsführende Gemeinderat Georg Härtinger, mit dem Aktionstag zufrieden. Sie bedankten sich bei den Organisatoren und teilnehmenden Gemeindebürgerinnen und -bürgern gleichermaßen für das gute Ergebnis.

Klingender Dank für Klassenkasse

Gemeindemandatar Härtinger: „Mit dieser Aktion gelang es uns wieder an das Ergebnis vor der Corona-Pandemie anzuschließen. Sowohl das Engagement der Bevölkerung, die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch die Menge an gesammeltem Gut.“ Er bedanke sich für die Bereitschaft mitzumachen, nicht zuletzt auch beim Bauhof und seinem Ausschuss für die tatkräftige Unterstützung. In Kooperation mit der Klimamodellregion unteres Traisen- und Fladnitztal unterstützt die Marktgemeinde den heurigen Frühjahrsputz der Volksschule Paudorf als Dankeschön mit einem finanziellen Beitrag für die Klassenkasse.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.