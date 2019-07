Martin Kalchhauser

Erwies sich als echter Freund der Egelseer: Bauherr Gert Schmidt (Mitte) änderte freiwillig seinen Bauplan, um die Einfahrt großer (Einsatz-)Fahrzeuge in den engen Gründlweg (links hinten) zu ermöglichen. Stadtrat Martin Sedelmaier (links) und Josef Deißenberger dankten ihm dafür in der Vorwoche an Ort und Stelle.