Über „so viele Firmen wie noch nie“ freute sich HTL-Direktor Andreas Prinz bei der jährlichen Firmenmesse des Vereines „HTL Connect“, die in der Vorwoche in der HTL Krems stattfand. 50 teilnehmende Firmen bedeuteten eine weitere Steigerung gegenüber 2018 (42 Firmen) und 2017 (32).

Dass so viele Unternehmen aus der Bau- und IT-Branche als Aussteller in der HTL vertreten waren, führt Prinz auf die „große Verbundenheit der Wirtschaft mit der HTL“ und die „extrem große Nachfrage nach Technikern im Bereich Bau und IT“ zurück. In beiden Schwerpunkten, die in Krems angeboten werden, gebe es einen massiven Bedarf an HTL-Technikern.

Parallel zur Messe, bei der sich die rund 850 Schüler informieren und Job-Kontakte knüpfen konnten, fanden Fachvorträge und die abendliche Generalversammlung des Vereines „HTL Connect“ statt. Bei dem 2006 ins Leben gerufenen Verein sind mehr als 100 Unternehmen aktive Mitglieder.