Krems bekommt eine Hundefreilaufzone

Während Mautern mit seinen rund 3.500 Einwohnern seit sieben Jahren über zwei Hundefreilaufzonen verfügt, warten rund 25.000 Kremser nach wie vor auf einen eigenen Bereich für ihre Vierbeiner.

Bestrebungen zur Einrichtung eines Auslaufplatzes, in dem Hunde nicht an der Leine geführt werden müssen, gibt es seit Jahren, die Pläne dazu verstaubten aber stets in der Schublade. Vor allem, weil man an der „Existenz eines geeigneten Grundstücks gescheitert“ sei, wie Finanzstadtrat Helmut Mayer (SPÖ) kürzlich im Gemeinderat berichtete – und so den Ball an das Liegenschaftsamt weiterspielte, dessen politische Verantwortlichkeit in den Reihen der ÖVP liegt. Die will sich den Vorwurf, Bremsklotz gewesen zu sein, nicht gefallen lassen. Stadtrat Martin Sedelmaier: „Ich will den ,Schwarzen Peter‘ nicht einfach so rübergeschoben bekommen. Der Bereich Tierschutz untersteht der FPÖ!“

Die Freiheitlichen waren es nun auch, die mit einem Dringlichkeitsantrag alle Parteien von der Notwendigkeit einer Hundefreilaufzone überzeugen konnten. Der Gemeinderat fällte schließlich den einstimmigen Beschluss, dass im noch zu bestimmenden Budget für das Jahr 2023 ausreichend Mittel für die Einrichtung eines eigenen Bereichs für Vierbeiner zur Verfügung gestellt werden und Bürgermeister Reinhard Resch für die schnellstmögliche Umsetzung des Projekts Sorge zu tragen habe.

Laut Auskunft des Steueramts des Magistrats sind mit Jahresbeginn 2022 1.366 Hunde in Krems gemeldet gewesen, die der Stadt in Form der Hundeabgabe Einnahmen von rund 72.000 Euro bescheren. Zum Vergleich: 2021 waren es noch knapp 100 Hunde und rund 5.000 Euro weniger.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.